Vakava haavoittuvuus Firefoxissa, Chromessa ja Edgessä - mahdollistaa koneen kaappauksen

Kolmessa suuressa selaimessa on kaikissa ilmoitettu vakavista turvallisuusaukoista tällä viikolla. Kaksi erillistä bugia selaimissa, joista toinen koskeeja toinensekä, on havaittu.

Firefoxin tapauksessa on koodissa oleva turvallisuusaukko, joka liittyy evästeiden käsittelyyn. Aukko kulkee nimellä-aukko, josta Firefoxia kehittävä Mozilla ilmoitti loppiaisena . Kyseisen Firefoxin aukon avulla, jossa Firefoxia käytetään.Aukko on paikattu Firefoxin uudessa versiossa, joka on jakelussa sekä Androidille että kaikille tietokonealustoille jo nyt. Aukko löytyy vielä Firefoxin Android-versiosta 84.1.3 sekä tietokoneiden Firefoxin versiota 84.0.2.Toinen vastaavalla tavalla vaarallinen aukko on löytynyt-selaimesta, johon molemmat, sekäettäpohjautuvat. Sekä Google että Microsoft ovat julkaisseet päivityksen selaimiinsa ja molemmat listaavat bugin "erittäin kriittiseksi".Chromiumin aukko sekin mahdollistaa laitteen hallinnan kaappauksen. Androidin Chromessa ongelma on korjattu jo aiemmin, mutta sekä Linux, macOS että Windows-versiot Chromesta sisälsivät aukon vielä viime viikon versioissa. Google kehottaa käyttäjiä päivittämään selaimensa välittömästi.Microsoft on julkaissut Edgeen päivityksen sekä Androidille että Windowsille ja kehottaa sekin päivittämään käyttäjiä Edgen välittömästi uuteen versioon. Kyseinen aukko kulkee koodilla CVE-2020-15995 Mainituilta turvallisuusaukoilta ei voi suojautua virustorjunnan tai palomuurin avulla.