Panasonic esitteli uuden pelaajille suunnatun OLED-television

Japanilaisyhtiö Panasonic on vuosikausia tuottanut laadukkaita televisiota, mutta viime vuosina se on jäänyt mm. Samsungin, LG:n ja Sonyn varjoon. Yhtiö on kuitenkin edelleen mukana bisneksessä, vaikka se on huippuvuosistaan kaukana myyyntiluvuissa.