Autovarkaudet kasvussa - ja syynä ovat autojen omistajat

Vain hieman sen jälkeen, kun ajonestot yleistyivät autoissa, alkoivat yleistymään myös avaimettomat virtalukot. Eli käytännössä autot, joissa avainta ei tarvinnut enää asettaa virtalukkoon - riittää, että avain on auton sisällä ja tämän jälkeen auto käynnistetään painamalla kojelaudassa olevaa nappia.Nyt, mukaan autovarkaudet ovat jälleen räjähdysmäisessä nousussa - ja syy siihen ovat autojen omistajat. Lehden keräämien tilastojen ja haastattelujen perusteella autoja ei enää varasteta niinkään ammattimaisessa tarkoituksessa, vaan lähinnä hupimielessä.Iso osa autovarkauksista tehdään artikkelin mukaan siten, että auto varastetaan, kun sen omistaja on jättänyt auton käyntiin piipahtaakseen kaupassa. Toinen, merkittävä tekijä ovat autovarkaudet, joissa auton langaton avainlätkä on jätetty autoon sisälle, jolloin autoon ei tarvitse kuin hypätä kyytiin ja painaa kojelaudan käynnistyspainiketta.Kolmantena "nykyaikaisena" autovarkausmuotona mainitaan tapaukset, joissa avainlätkä on muistettu ottaa mukaan - mutta jossa auton hansikaslokerossa onkin auton toinen avainlätkä, joka kertoo koko ajan autolle, että omistaja on paikalla, moottorin saa käynnistää vapaasti.Kun vielä viime vuosituhannen puolella Yhdysvalloissa autovarkaudet olivat pääosin organisoitua toimintaa, jossa rikollisliigat purkivat autot osiin ja myivät ne eteenpäin, on nykyaikainen trendi eri. Autoja käytetään haastattelujen mukaan lähinnä "ilmaisina takseina" - eli auto napataan parkkipaikalta, koska se on helppo napata, ja ajellaan sillä huvikseen sinne tänne. Lopulta tällaiset huviajeluautot saatetaan hylätä hyvinkin lähelle sitä paikkaa, josta ne alunperin varastettiin.Autovalmistajat tiedostavat ongelman ja sekä kännykällä tapahtuva auton lukitseminen että erilaiset biometriset ratkaisut, kuten sormenjälkilukijat, ovat yleistymässä autoissa.