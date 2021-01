Huhut Applen autosta saivat lisävahvistusta Hyundailta

Huhuthalusta hypätä jollain tavalla mukaan autobisnekseen ovat leijuneet ilmassa jo vuosien ajan. Applen on tiedetty rekrytoineen alan ihmisiä leipiinsä eri firmoista jo pitkään, mutta mitään konkreettista ei asiasta ole silti ilmoitettu - tai edes vuotanut.

Nyt kuitenkin huhumylly pyörii jo aivan uudella tasolla, kun vuodenvaihteen ympärillä levisi huhuja miten Applen itsestään ajavan auton,in, aikataulu olisi jo saanut jonkinlaista hahmotelmaa ympärilleen. Huhujen mukaan yhtiö valmistautuisi julkaisemaan projektiin pohjautuvan auton jo vuonna 2024.Lisäksi Apple on hiljattain alkanut rekrytoimaan yhä enemmän ihmisiä projektin kimppuun , kaapaten työntekijöitä mm.Nyt asiaan on saatu vihdoin muutakin kuin markkinaspekulaatioita, kun nimetön lähde autovalmistaja on kertonut Applen keskustelevan aktiivisesti useiden globaalien autovalmistajien kanssa aiheesta, myös Hyundain kanssa. Korealaiset uutislähteet kertovat Applen ehdottaneen Hyundain ottavan kontolleen varsinaisen auton ja sen akkukennoston valmistamisen.