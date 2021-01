Suomen valtio tienasi rikollisten bitcoineilla mukavasti

Samalla kun bitcoinin arvo on noussut hurjaa tahtia viime aikoina, on myös Tullin hallussa olevien bitcoinien arvo noussut. Tullin hallussa on tällä hetkellä noin 61 miljoonan euron arvosta bitcoineja.Valtaosan takavarikossa olevista bitcoineista Tulli sai haltuunsa vuonna 2016, nk.-tutkinnan yhteydessä. Silloin takavarikoitujen 1666 bitcoinin yhteenlaskettu arvo oli hieman alle 700 000 euroa. Nyt tuolloin takavarikoitujen bitcoinien arvo on noussut jo yli 50 miljoonaan euroon, johtuen bitcoinin kurssin rakettimaisesta noususta.Ylen uutisen mukaan Tullin on lainkin mukaan pakko realisoida omistuksensa euroiksi, vaikka viitisen vuotta bitcoineina pysytellyt "sijoitus" onkin ollut loistava veto veronmaksajien kannalta. Tulli kertoo myyvänsä bitcoininsa tulevien kuukausien aikana. Ne tuloutetaan aikanaan euroina Valtionvarainministeriölle.