Samsung julkaisi vuoden 2021 Neo QLED, MicroLED ja Lifestyle TV -valikoimansa

Samsung Neo QLED -televisio

The Frame -televisio

"Kuluneen vuoden aikana teknologialla on ollut keskeinen rooli ihmisten arjessa. Sitoutumisemme osallistavaan ja kestävään tulevaisuuteen sekä pyrkimyksemme vastata kuluttajien jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin kulkevat käsi kädessä. Tavoitteisiimme lukeutuu kaikki tuotteidemme hiilijalanjäljen pienentämisestä esteettömyysominaisuuksien tarjoamiseen. Lisäksi käyttökokemusten on oltava lyömättömiä käyttäjän elämäntyylistä riippumatta", toteaa, President of Visual Display Business, Samsung Electronics.Samsung esittelee lippulaivamalleihinsa (8K QN900A ja 4K QN90A) kokonaan uuden näyttötekniikan nimeltään Neo QLED. Uutta Quantum Mini LED -valonlähdettä ohjaavat Quantum Matrix -tekniikka sekä Neo Quantum -prosessori, ja ne vievät Samsung QLED:n täysin uudelle tasolle.Uuden Quantum Mini LEDin kerrotaan olevan korkeudeltaan vain 1/40 tavanomaiseen valodiodiin (LED) verrattuna.Sen sijaan, että linssiä ja erillistä paketointia käytettäisiin valon hajauttamiseen, Quantum Mini LED:ssä on uskomattoman ohuita mikrokerroksia, jossa on vielä enemmän diodeja valon ohjaamiseksi. Quantum Matrix -tekniikka mahdollistaa tiheästi sijoitettujen LED-valojen tarkan hallinnan.Samsungin vuoden 2021 Neo QLED 8K -televisiossa on myös uusi Infinity One Design -muotoilu, joka tarkoittaa lähes kehyksetöntä näyttöä. Neo QLED 8K:ssa on uusi Slim One Connect -johtojenhallintaratkaisu, joka voidaan kiinnittää TV-jalustan takaosaan helpomman asennuksen mahdollistamiseksi.Samsungin uudet MicroLED -televisiot tulevat saataville aluksi kokoluokissa 110 ja 99 tuumaa, ja myöhemmin tänä vuonna myös pienempinä kokovaihtoehtoina. MicroLED -televisioista voit lukea tarkemmin täältä Samsungin ensimmäiset The Frame -televisiot esiteltiin vuonna 2017. Vuoden 2021 The Frame jatkaa sarjan innovatiivista perintöä tarjoamalla entistä enemmän yksilöllisiä mukautuksia kompaktimmassa koossa.Kehys on nyt puolet ohuempi kuin edellisissä versiossa, mikä tekee The Framesta vielä enemmän taulumaisen. Lisäkehykset ovat nyt saatavilla viitenä uutena värivaihtoehtona ja kahdessa eri tyylissä: perinteinen ja viistetty.Lisäksi Samsung esittelee kestävän kehityksen-aloitteen, johon kuuluu hiilijalanjäljen pienentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen televisiovalmistuksessa. Yhtiö pyrkii myös käyttämään enemmän kierrätysmateriaaleja koko TV-mallistossaan.Samsung laajentaa palkittujen Eco-pakkausten käyttöä useimpiin uusiin TV-malleihinsa. Tämän kestävän ratkaisun kautta voidaan uudelleenkäyttää jopa 200 000 tonnia taittuvaa pahvia joka vuosi.Lisäksi uusien QLED-television mukana toimitetaan aurinkoenergialla toimiva kaukosäädin, joka voidaan ladata sisävalolla, ulkovaloilla tai USB:llä.