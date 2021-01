Tammikuun Netflixin uudet alkuperäissarjat: Nic Cagen kirosanadokkari, huippurikkaiden reality,...

Lasten ohjelmisto kasvaa uudella-sarjalla, jossa Gabby ja Gabbyn söpöt kissat vievät animoituihin seikkailuihin, sekä koirien Tag ja Scooch seikkailuilla Dr. Seussin-sarjassa.Teineille suunnattu on puolestaan uusi sarja, jossa harrypottermaisen Alea-taikakoulun teinit opettelevat taikoja.Kansainvälinen sarjatuotanto pitää sisällään aasialaisväriä rakkaudesta ja eroista kertovassa sarjassa, meksikolaistuotanto kasvaa erikoisella yhdistyneiden perheiden draamalla, turkkilainen trilleri pomonsa pettäneestä palkkatappajastasekä kirjaan perustuvalla ranskalaisella rikosdraamalla. Lisäksi tulossa on viikottain uusia jaksoja tarjoava korealainen ruokadokkarisarjaEnglanninkielistä alkuperäistuotantoa ovat puolestaan kirjaan perustuva dokumenttisarja kuolemasta, meditaatiota opettava, realitysarja huippurikkaiden elämästä, dokumenttisarja brooklynilaisesta nuorten jenkkifutisjoukkueesta, Nicolas Cagen juontama dokkarisarja kirosanoista(kuvassa) sekä biodokkariFran Lebowitzista Martin Scorsesen tähdittämänä.Tässä kaikki tammikuun uudet Netflix Originals -sarjat julkaisujärjestyksessä:Love (ft. Marriage and Divorce) N