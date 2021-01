Xboxin emulointi PC:llä etenee, vihdoinkin

Vanhojen tietokoneiden ja pelikonsolien emulointi on harrastus, jota on tehty jo vuosien ajan - itse asiassa jo viime vuosituhannen puolelle. Mutta jotkut laitteistot ovat jääneet ohjelmoijilta jostain syystä rauhaan.

Emuloinnissa siis rakennetaan toiselle tietokoneelle alusta, joka matkii eli, jotain toista tietokonetta - tai konsolia, puhelinta, jne. Windows-tietokoneen päällä voi jo nykyisin pyörittää halutessaan vaikkapa, jossa toimivat mainiosti käytännössä kaikki sille julkaistut pelit ja ohjelmistot.Myös useimmista pelikonsoleista on onnistuttu luomaan erittäin hyvin toimivia emulaattoreita PC-tietokoneille. Tällaisista toimivista ratkaisuista mainittakoon vaikkapa:n pelejä PC:llä pyörittävä PCSX2 Mutta yksi alusta on jäänyt jostain syystä vähemmälle huomiolle: alkuperäinenNyt tilanteeseen on tullut pientä parannusta, kun-nimellä toimiva avoimen lähdekoodin Xbox-emulaattori PC:lle on edennyt v0.5 -vaiheeseen. Vieläkään emulaattori ei ole lähelläkään vaikkapa aiemmin mainitun PCSX2 -emulaattorin tasoa, mutta uudessa versiossa on jo saatu toimimaan nippu Xboxin klassikkopelejä, kuten alla oleva video esittelee:Klassikot kutenkiinnostavat varmasti monia, jotka ovat alkuperäisen Xboxin kanssa aikaansa kuluttaneet. xemun kehityksestä lisää projektin omilta sivuilta