Verkkomaksuihin erikoistunut palveluyhtiö Paytrail ostaa Checkout Finland Oy:n

Verkkomaksuihin erikoistunut palveluyhtiö, kansainvälisen Nets-konsernin omistama Paytrail Checkout Finland Oy:n. Kauppa on osa Netsin strategiaa tulla maksamisen alan johtavaksi toimijaksi Euroopassa ja vahvistaa Netsin läsnäoloa Suomessa entisestään.

Kaupan myötä Paytrail ja Checkout muodostavat vahvan kotimaisen toimijan alalla, jossa kilpailutilanne on kansainvälisesti kiristymässä nopean keskittymiskehityksen myötä.



"Kehitys on Euroopassa kulkemassa selkeästi kohti yhä suurempia toimijoita. Tällä kaupalla Paytrail vahvistaa kotimaista alan osaamista yhdistämällä voimat Checkoutin kanssa. Kovenevassa kilpailutilanteessa pääsemme palvelemaan kotimaisia verkkokauppoja ja -ostajia entistäkin paremmin", kertoo toimitusjohtaja Markus Laurio.



Checkoutilla kerrotaan olevan noin 8000 verkkokauppa-asiakasta ja voimakkaan kasvun odotetaan jatkuvan myös vuonna 2021.







"Suomalaiset verkkokauppatoimijat tuntevat kotimaisen markkinan parhaiten. Suomalaisen verkkomaksamisen pioneerina Paytrailin intohimona on aina ollut tehdä verkkokauppa-asioinnista mahdollisimman turvallista, mutkatonta ja helppoa niin kauppiaille kuin heidän asiakkailleenkin. Nyt yhdistetään jälleen lisää asiantuntemusta Paytrailin pitkäaikaiseen kokemukseen, kauppiaiden ja kuluttajien parhaaksi", Markus Laurio jatkaa.



Paytrailin ja Checkoutin asiakkaiden kerrotaan hyötyvän kaupasta mm. entistä tehokkaamman tuotekehityksen muodossa. Kauppa vaatii vielä viranomaishyväksynnät ja sen arvioidaan toteutuvan vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.