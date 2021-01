DNA: näin kuluttajat käyttävät dataa 4G- ja 5G-yhteydellä

DNA:n datavertailun mukaan DNA:n Koti 5G:n , eli rakennuksen ulkoseinään rakennetun kiinteän 5G-yhteyden, omistava asiakas käytti heinä - elokuussa keskiarvoisesti yhteensä noin 576 gigatavua dataa kahden kuukauden aikana.Tämä määrä on noin 75 prosenttia suurempi kuin tavallisen 5G-mokkulan käyttäjällä (330 Gt).4G-mokkulan käyttäjät puolestaan käyttivät 168 gigatavua dataa ja 3G-nettiyhteyttä käyttävä asiakas puolestaan kulutti kahden kuukauden otantajaksolla vain noin 38 Gt dataa.Myös mobiililiittymien puolella lukemat ovat samansuuntaisia.DNA:n postpaid-tyyppisen 5G-liittymän omistava kuluttaja-asiakas käytti heinä - elokuussa keskiarvoisesti noin 32 % enemmän dataa kuin vastaavanlaisen 4G-liittymän omistava.5G-liittymää käyttävä DNA:n asiakas kulutti datansiirtoon kahden kuukauden aikana yhteensä keskimäärin noin 59 Gt, kun taas luku 4G-liittymän omistavalle oli noin 44 Gt. 3G-liittymällä pärjäävä kuluttaja puolestaan käytti dataa vain noin 10 Gt.Datan kulutus on kuitenkin liittymästä riippumatta toistaiseksi hyvin samankaltaista. DNA:n mukaan esimerkiksi videoiden katseluun kokonaisdatasta kuluu hieman yli 40 %, musiikin kuunteluun hieman alle prosentti ja sosiaalisen median käyttöön hieman yli kymmenys."Vertailu osoittaa, että 5G on selvästi hankittu olemassa olevaan tarpeeseen. 5G ei yksistään ole ainakaan vielä muuttanut suomalaisten tapaa kuluttaa dataa, vaan se mahdollistaa entistä suuremman kapasiteetin käyttäytyä digitaalisissa ympäristöissä samalla tavalla kuin ennenkin – toki sillä erotuksella, että kulutetut sisällöt ovat 5G:llä aiempaa laadukkaampia. Videoita, musiikkia ja sosiaalista mediaa käytetään 5G:llä enemmän kuin muilla liittymätyypeillä, eli Suomessa ollaan nopeasti heräämässä 5G:n mahdollisuuksiin esimerkiksi kuvan- ja äänenlaadun sekä viiveettömyyden osalta", sanoo DNA:n kuluttajaliiketoiminnan johtajaDNA:n mukaan Postpaid-mobiililiittymillä kuukausittain kulutettu data on vuodessa lisääntynyt keskiarvoisesti 19 gigatavusta 22 gigatavuun asiakasta kohden. Kaikki mobiililiittymät huomioon ottaen DNA:n asiakkaan keskiarvoinen kuukausittainen datamäärä on noussut puolessa vuodessa 25 gigatavusta 33 gigatavuun.Kasvun arvioidaan johtuvan 5G-liittymien yleistymisestä sekä koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilasta."5G:n käyttöönotto tulee siinä mielessä mukailemaan aiempaa siirtymää 3G:stä 4G:hen, että silloinkin keskusteltiin uudemman teknologian tosiasiallisista hyödyistä vanhaan verrattuna. Mutta kun tottui käyttämään 4G:tä ja hetkellisesti tippui takaisin 3G:hen, niin huomasi, kuinka huikea ero on – vanhemman teknologian hitaus oli silmiinpistävää. Sama pätee 5G:hen. Kun tottuu videoiden huippukuvanlaatuun ja siihen, kuinka nopeasti välilehdet avautuvat, ei enää halua palata vanhaan. 5G:n hyödyt tulevat parhaiten esiin puhtaassa laajakaistabisnesmallissa, jossa latenssista tulee aiempaa merkittävämpi ominaisuus. Tämä pätee erityisesti kilpailulliseen pelaamiseen, jonka suosio on jo pitkään ollut kovassa kasvussa", Väisänen sanoo.