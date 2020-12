Näin sulavaa robottien liike jo on - Boston Dynamicsin tanssivideo

Yhtiö on käynyt vuosikymmenen aikana läpi monenlaiset mutkat. Etenkin sen omistajarakenne on vaihtunut moneen kertaan. Yhtiö kuuluiomistukseen vuodet 2013-2017. Sen jälkeen se siirtyi osaksi japanilaista megayhtiötä. Tänä vuonna korealainen Huyndai osti yhtiön itselleen Mutta tässäpä Boston Dynamicsin robottiperheen tanssiesitys vuodelle 2020:Robottien ketteryyden kehitystä auttaa myös vertailu parin vuoden takaiseen Boston Dynamicsin-robotin tanssiesitykseen:Ja totta kai, uusin tanssiesitys on luonut myös huumoria nettiin, alla vuoden 2020 video yhdistettynä-kappeleeseen..