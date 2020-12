Nämä ovat Steamin vuoden 2020 myydyimmät ja pelatuimmat pelit

Steamin vuoden 2020 12 parasta peliä myyntituloissa mitattuna

GTA V

Rainbow Six: Siege

CS:GO

DOOM Eternal

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Among Us

Red Dead Redemption 2

Monster Hunter: World

Fall Guys: Ultimate Knockout

Dota 2

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS

Steamin vuoden 2020 parhaat uudet julkaisut myyntituloissa mitattuna

Temtem

Baldur's Gate 3

DRAGON BALL Z: KAKAROT

Crusader Kings III

Persona 4 Golden

Mafia: Definitive Edition

Half-Life: Alyx

Borderlands 3

FIFA 21

Resident Evil 3

DOOM Eternal

Command & Conquer Remastered Collection

Grounded

STAR WARS: Squadrons

Mount & Blade II: Bannerlord

Cyberpunk 2077

Microsoft Flight Simulator

Marvel's Avengers

Football Manager 2021

Sea of Thieves

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Fall Guys: Ultimate Knockout

DEATH STRANDING

Wolcen: Lords of Mayhem

The Outer Worlds

Steamin vuoden 2020 12 parasta VR-peliä myyntituloissa mitattuna

Blade and Sorcery

Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades

Half-Life: Alyx

Pavlov VR

Beat Saber

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

VR Kanojo / VRカノジョ

The Walking Dead: Saints & Sinners

SUPERHOT VR

BONEWORKS

Arizona Sunshine

Pistol Whip

Steamin vuoden 2020 12 parasta Early Access -peliä myyntituloissa mitattuna

Wolcen: Lords of Mayhem

Factorio

Risk of Rain 2

Golf With Your Friends

Hades

DJMAX RESPECT V

Torchlight III

Noita

Squad

Skater XL - The Ultimate Skateboarding Game

Deep Rock Galactic

Steamin pelatuimmat pelit vuonna 2020

Dota 2

Terraria

Grand Theft Auto V

Life is Strange 2

Counter-Strike: Global Offensive

Among Us

Monster Hunter: World

Cyberpunk 2077

Destiny 2

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS

Mount & Blade II: Bannerlord

Vuoden 2020 myydyimmät pelit koostuu sadasta eniten myyntituloja saaneesta pelistä Steamissä. Pelien myyntitulojen laskemiseksi Steam tarkasteli pelin myyntejä, pelin sisäisiä maksutapahtumia ja lisämateriaalimyyntejä aikavälillä 1.1. - 18.12.2020. Steam on koonnut myydyimpien tuotteiden listaa nyt viisi vuotta.Myydyimpien tuotteiden lista koostuu neljästä kategoriasta. Paras näistä on platinakategoria, johon on valittu 12 peliä. Kultaa saivat sijat 13 - 24, hopeaa sijat 25 - 40 ja pronssia 41 - 100. Kunkin ryhmän pelit ovat satunnaisessa järjestyksessä.Platinatasolle ylsivät viidettä kertaajajaeivät jää niitä paljon jälkeen, sillä molemmat ovat olleet platinakategoriassa neljä kertaa. Uusista tämän vuoden julkaisuista listalta löytyy ongelmista kärsinytLisäksi Steam on koonnut erilliset listat vuoden 2020 jokaisen kuukauden suosituimmista peleistä, myydyimmistä uusista julkaisuista, myydyimmistä VR-peleistä sekä suosituimmista Early Access -peleistä.Steamissä julkaistiin vuonna 2020 yli 800 uutta vain VR:lle tehtyä julkaisua, joka on noin 30 prosenttia enemmän viime vuoteen verratessa.Kaikki vuoden 2020 myydyimmät pelit näet täältä Edelliset listat perustuvat kaupalliseen menestykseen, mutta pelatuimpien pelien lista nostaa esiin pelejä, joilla oli eniten samanaikaisia pelaajia Steamissä vuoden 2020 aikana.Pelatuimmat pelit -lista koostuu peleistä, joissa on ollut yli 30 000 samanaikaista pelaajaa jossain kohdin vuotta.Näistä 11 peliä keräsivät yli 200 000 samanaikaista pelaajaa:Kaikki vuoden pelatuimmat pelit näet täältä Monet näistä peleistä ovat parhaillaan alennuksessa, sillä Steamissä on käynnissä talviale