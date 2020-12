Nämä ovat 10 suosituinta tuotetta vuonna 2020 - lista täyttyy tekniikasta ja elektroniikasta

Hintaoppaan vuoden 2020 suosituimmat tuotteet

Sony PlayStation 5 Apple iPhone 11 64GB Polar Ignite Samsung Galaxy S10 SM-G973F/DS 128GB Polar Vantage M Sony PlayStation 4 (PS4) Pro 1TB Sony PlayStation 5 (PS5) Digital Edition Samsung Galaxy S10 Plus SM-G975F 128GB Microsoft Xbox Series X 1TB Apple iPhone XS 64GB

Hintaoppaan datan mukaan vuoden 2020 haetuin tuote on tuore Sony PlayStation 5 -pelikonsoli. Sonyn konsoleiden osalta Sony PlayStation 4 (PS4) Pro 1TB -konsoli nappasi kuudennen sijan ja Sony PlayStation 5 (PS5) Digital Edition -versio ylsi seitsemänneksi.Microsoftin uutuuskonsoli Xbox Series X 1TB ylsi puolestaan sijalle 9.Listan toisen sijan otti itselleen 64 gigatavun malli iPhone 11 -puhelimesta. Kolmantena löytyy puolestaan Polar Ignite -urheilukello."Kymmenen suosituimman tuotteen lista täyttyy tekniikasta ja elektroniikasta, mutta koronavuosi näkyy hauissa. Listalla on kaksi urheilukelloa ja useita pelikonsolimalleja. Tänä vuonna on haluttu pitää huolta omasta kunnosta liikkumalla ja ulkoilemalla, mutta aikaa on vietetty paljon myös kotona ja viihdykkeet ovat tulleet tarpeeseen", kertoo Hintaoppaan maajohtajaHintaoppaan vuoden 2020 suosituin brändi on Samsung, jonka perässä tulevat Sony ja Apple.