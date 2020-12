Nyt nopeasti: Kautta aikain paras Alien -peli ladattavissa ilmaiseksi huomiseen asti

Tällä kertaa tarjolla on-peli, joka on kerännyt varsin kunnioitettavan 8,1/10 arvosanan MetaCriticissä ja jota yleisesti pidetään parhaana Alien-saagaan pohjautuvana pelinä.Peli on ladattavissa Epic Games Storesta tämän linkin kautta huomiseen kello 18:00 saakka. Peli siis pysyy lataajan pelattavissa pysyvästi, jos sen ehtii ladata ennen määräaikaa. Pelin normaalihinta on 36,99 euroa Epic Game Storessa.Alla vielä Alien: Isolationin pelikuvaa, pitkässä muodossa: