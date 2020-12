Avast: nämä 28 Chromen ja Edgen lisäosaa sisältävät haittaohjelmia - peräti 3 miljoonaa asennuskertaa

Nämä lisäosat ovat luokiteltu haittaohjelmiksi

Direct Message for Instagram

DM for Instagram

Invisible mode for Instagram Direct Message

Downloader for Instagram

App Phone for Instagram

Stories for Instagram

Universal Video Downloader

Video Downloader for FaceBook

Vimeo Video Downloader

Zoomer for Instagram and FaceBook

VK UnBlock. Works fast.

Odnoklassniki UnBlock. Works quickly.

Upload photo to Instagram

Spotify Music Downloader

The New York Times News

Direct Message for Instagram

Instagram Download Video & Image

App Phone for Instagram

Stories for Instagram

Upload photo to Instagram

Instagram App with Direct Message DM

Universal Video Downloader

Video Downloader for FaceBook

Vimeo Video Downloader

Video Downloader for YouTube

SoundCloud Music Downloader

Volume Controller

Pretty Kitty, The Cat Pet

Useat löydetyistä haittaohjelmista liittyvät jollakin tavalla Instagramiin tai videopalveluihin. Lisäosat lupaavat tuoda esimerkiksi mahdollisuuden ladata kuvia Instagramista tietokoneelle. Tällaisia haitallisia lisäosia on ladattu peräti 3 miljoonaa kertaa.Haitallisten lisäosien kerrotaan ohjaavan liikennettä ensin hyökkääjän omille servereille ja nettisivuille ennen käyttäjän siirtymistä halutulle nettisivulle, kun käyttäjä on klikannut linkkiä.Avastin mukaan lisäosat ovat mahdollisesti toimineet normaalisti aluksi ja haitallinen toiminta on aloitettu vasta, kun lisäosa on tullut suosituksi. Haitallisen lisäosan tunnistaminen on tehty myös hankalaksi, sillä lisäosa osaa piilottaa itsensä ja lopettaa haitallisen toiminnan, jos se tunnistaa käyttäjän etsivän tietoa lisäosasta.Avastin tutkijat alkoivat seuraamaan lisäosien toimintaa marraskuussa 2020, mutta tutkijat uskovat tällaisen haitallisen toiminnan jatkuneen mahdollisesti jo vuosia.Chrome:Edge:Avast huomautti Googlea ja Microsoftia näistä löydetyistä haittaohjelmista. Suurin osa on jo poistettu latauspaikoista.