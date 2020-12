Oudointa Googlea ikinä? Oopperaa laulavat tekoälypallerot ovat somehitti

Ja tämän viikon uutuus Googlen kokeellisesta tekoälylaboratoriosta kuuluu vahvasti hämmentävien joukkoon.on projekti , jossa he tallensivat 16 tunnin verran neljän eri oopperalaulajan laulua. Sen jälkeen kerätty äänimateriaali syötettiin Googlen tekoälylle ja käskettiin sen oppia itse laulamaan oopperaa, omalla äänellään.Koko paketti sitten lätkäistiin käyttäjien leikittäväksi, jossa tekoälyn neljä eri äänialaalaulavat oopperaa käyttäjän toiveiden mukaan. Ja jokainen "hahmo" on omituinen venyvä limapallero.Asiaa on vaikea tarkemmin selittää, mutta kannattaa kokeilla ihan itse . Vinkkinä: oikeassa alakulmassa oleva joulukuusi avaa uusia ominaisuuksia.Alla vielä video, jossa mötkäleet laulavat joulun hengessä