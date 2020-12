Google muutti sääntöjä: tiedostot poistetaan 2 vuoden poissaolon jälkeen

Google on muuttanut kaikkien verkkopalveluidensa sääntöjä liittyen tietojen säilytettävyyttä. Yhtiö on hiljattain kertonut, että sen Kuvat-palvelu muuttuu pääosin maksulliseksi ensi vuonna ja nyt sen palvelinten tallennuskapasiteettia varjellaan turhien tiedostojen poistolla.

Googlen uusien sääntöjen mukaan käyttäjän tiedot poistetaan mikäli käyttäjä ei ole käyttänyt tiliään kahteen vuoteen. Luonnollisesti aktiivisen käyttäjän ei tarvitse olla huolissaan, mutta mikäli tiliä on käyttänyt aiemmin, mutta se on jäänyt syystä tai toisesta jälkeen, niin tiedostot kannattaa ottaa talteen ennen kuin asia unohtuu.Käytäntö otetaan käyttöön kesäkuun 1. päivä ensi vuonna ja tämä tarkoittaa, että ensimmäiset tiedostot tästä syystä poistetaan vasta kesäkuun 1. päivä 2023, joten aikaa on vielä varmasti riittävästi tiedostojen siirtoon.Tämä koskee lähes kaikkia Googlen palveluita, joihin lukeutuvat Drive, Docs, Sheets, Slides, Jamboard, Gmail, Photos, Drawings, Forms ja Sites.Mikäli haluaa pitää tiedostot niin tilin voi pitää aktiivisena kirjautumalla sisään joko Google-sovelluksella tai selaimella. Luonnollisesti kuukausimaksullista Google One -palvelua käyttäviä tämä käytäntö ei koske.