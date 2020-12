Epic Games Storessa käynnistyi joulualet - jaossa myös ilmaista pelattavaa 15 päivän ajan

Alennettuun hintaan löytyy kymmeniä pelejä, joiden alennukset ovat 20 - 80 prosenttia. Tarjouksesta löytyy muun muassa Death Stranding (29,99€), MudRunner (4,99€), Assassin's Creed: Valhalla (49.79€), Watch Dogs: Legion (40,19€), Star Wars Squadrons (23,99€), Airborne Kingdom (16,76€) sekä The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition (14,98€).Lisäksi Epic Games tarjoaa yhden 10 euron kupongin, jonka voi käyttää yli 14,99 euron arvoiseen peliin.Ilmaisia pelejä Epic Games jakelee yhden joka päivä 15 päivän ajan. Ilmaiseksi jaettava peli vaihtuu Suomen aikaa klo 18, jolloin myös seuraava ilmaispeli paljastetaan.Ensimmäisenä 24 tunnin ajan voi lunastaa itselleen kotimaisen Cities: Skylines -pelin. Muista siis katsoa Epic Games Storen sivut joka päivä ettei seuraava ilmaispeli mene ohitse.Kaikki Epic Games Storen tarjoukset ja ilmaiset pelit löydät täältä