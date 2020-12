Helsingissä saa nyt tilattua Applen tuotteita suoraan kotiin Woltin ja 1Storen yhteistyön myötä

Kuljetuspalvelun valikoiman kerrotaan olevan aluksi yli 100 Applen tuotetta kaapeleista ja latureista iPhone älypuhelimiin ja Mac kannettaviin. Hinnat ovat samat kuin 1Storen myymälöissä.Lisäksi täytyy maksaa Woltin toimitusmaksu, joka joka on 1,90–5,90 euroa etäisyydestä riippuen. Kuljetuksen luvataan tapahtuvan alle tunnissa.Avajaistarjouksena löytyy muutamia tuotteita edullisempaan hintaan. Valikoiman löydät täältä Toimitusalue ulottuu Helsingin kantakaupungin lisäksi Pohjois-Helsinkiin ja Itä-Helsinkiin, kattaen esimerkiksi Haagan, Oulunkylän, Myllypuron ja Itäkeskuksen. Tarkoituksena on laajentaa valikoimaa myöhemmin ja viedä palvelu muihin 1Storen toimipisteisiin Helsingissä ja Turussa."Yhteistyö Woltin kanssa avaa 1Storelle mahdollisuuden tavoittaa uusia asiakkaita sekä palvella nykyisiä asiakkaita entistä kattavammin nopean kotiinkuljetuksen avulla. Jos esimerkiksi laturi tai adapteri on unohtunut matkasta, kuljetuspalvelun avulla saat uuden hetkessä. Haluamme tavoittaa asiakkaamme siellä, missä he ovat, ja palvella entistä joustavammin", 1Storen myymälätoiminnasta vastaavatoteaa."Tavoitteenamme on jo pitkään ollut helpottaa ihmisten arkea. Hyvän ruoan ohella asiakkaat voivat nyt tilata myös tarvitsemansa teknologialaitteet tai esimeriksi joululahjat kätevästi kotiin. Mitä kattavammin palvelustamme löytyy tuotteita erilaisiin tarpeisiin, sitä paremmin voimme vapauttaa asiakkaidemme aikaa muihin asioihin", sanoo Woltin Suomen-maajohtaja