Tutkimus: koronavuosi kasvatti suoratoistopalveluiden käyttöä useassa maassa paitsi Suomessa

Suomessa on käytettävissä useita suoratoistopalveluita, kuten Netflix, ja lisääkin näitä ilmestyi tämän vuoden aikana esimerkiksi C More TV :n ja Elisa Viihde Viaplayn muodossa. Elokuvia ja sarjoja voi myös halutessaan vuokrata useasta paikasta.

Suoratoiston käyttö laski Suomessa. Kuva: AudienceProject

Perinteisen television katselu kasvoi Suomessa vuoden 2020 aikana. Kuva: AudienceProject

Saatavuudesta huolimatta AudienceProjectin tutkimus kertoo, että suoratoiston käyttö on Suomessa vähentynyt, kun monessa muussa maassa niiden käyttö on kasvanut. Lisäksi perinteisen television katselu on Suomessa vahvaa, kun muualla sen katselu on vähentynyt.AudienceProject tutki tilannetta Yhdysvaltojen, Ison-Britannian, Saksan, Tanskan, Ruotsin, Norjan ja Suomen osalta.Suomi erottuu näistä muista maista. Erikoinen koronavuosi erilaisten rajoitusten kanssa on nostanut suoratoistopalveluiden käyttöä muissa maissa selvästi vuoteen 2019 verratessa, mutta Suomessa palveluiden käyttö on hieman laskenut.Vastaavasti paineen alla oleva perinteinen televisio näki AudienceProjectin mukaan hieman kasvua Suomessa, kun taas muissa maissa television katselu on vähentynyt viime vuosien aikana.