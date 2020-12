Huumekauppaakin parempi bisnes: OnlyFans on rahakone, jota Googlekin kadehtisi

Pikkuhiljaa palvelun kärki on kuitenkin muuttunut vahvasti siihen, että palvelusta on tullut-tähtösten tapa tienata itselleen rahaa julkaisemallasisältöä maksaville faneille. Aiheesta on uutisoitu kotimaisessakin viihdelehdistössä viime aikoina, kuten vaikkapa Iltalehdessä sekä Ilta-Sanomissa Nyt OnlyFans on julkaissut ensimmäiset talouslukunsa ja ne ovat. Siis sillä tavalla hyvät, ettäja maailman huumekartellit olisivat kateellisia luvuista. Eli valtavan hyvät.Liikevaihtoa OnlyFans tahkoaa varsin mukavasti, noin 400 miljoonaa dollaria eli noin 330 miljoonaa euroa vuodessa. Mutta tärkein, eli yhtiön voitto, olikin sitten hurja: 300 miljoonaa dollaria eli noin 247 miljoonaa euroa. Eli voittomarginaali oli huikeat 75%. Vertailun vuoksi: Googlen voittomarginaali vuonna 2019 oli 17% ja Applen noin 21%.Mihin OnlyFansin huikea voittomarginaali sitten perustuu?Käytännössä yhtiön kulurakenne on äärimmäisen kevyt. Sen ei tarvitse mainostaa palveluaan, sillä sen alustaa käyttävät sisällöntuottajat tekevät markkinoinnin sen puolesta. Käytännössä palvelun ainoat kulut ovat sen palvelinkustannukset ja työntekijöiden palkat. Yhtiön liikevaihto koostuu ainoastaan sisällöntuottajille maksettujen palkkioiden siivusta, joka on OnlyFansin tapauksessa 20%. Nopeasti laskien voidaan päätellä OnlyFansin kautta kiertävän vuositasolla jo 2 miljardia dollaria rahaa, josta 400 miljoonaa dollaria päätyy yhtiölle itselleen.