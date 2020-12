Telialta saa nyt kiinteästi asennettavan 5G-yhteyden kotiin

"Olisi tärkeää, että yhä useammalla suomalaisella olisi mahdollisuus nopeisiin ja vakaisiin yhteyksiin paitsi kuluttajien käyttötarpeiden myös koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Nykytyöelämä ja vapaa-ajanviettotavat asettavat vaatimuksia entistä laadukkaammille yhteyksille. Tuomme markkinoille kiinteästi asennettavan 5G-laajakaistaliittymän, joka tarjoaa hyvän vaihtoehdon valokuidulle siellä, missä sitä ei ole vielä saatavissa tai 5G-tasoinen yhteys halutaan nopeasti toimintaan", sanoo Telia Finlandin laajakaistaliiketoiminnasta vastaava johtajaTelian kiinteä 5G-laajakaista asennetaan asiakkaan osoitteen perusteella keskeisimpään paikkaan nopean yhteyden varmistamiseksi. Seinään tai kattoon asennettava ulkoyksikkö kohdennetaan 5G-tukiasemaan, ja yhteys tuodaan kaapelilla sisälle modeemiin, joka jakaa langattoman verkon käyttäjille. Riittävä verkon peitto ja nopeus varmistetaan ennen toimitusta.Telian kuuluvuuskartan näet täältä "Kiinteästi asennettavan 5G-yhteyden saa parhaimmillaan kotiin viidessä arkipäivässä. Asentaja hoitaa asiakkaan puolesta kaikki asennustyöt eikä pientaloasukkaan tarvitse pähkiä kuuluvuusasioita, sillä asentaja mittaa parhaat yhteyspisteet ja varmistaa langattoman verkon toimivuuden kodin sisällä. Nettiin pääsee liittymään 5G-nopeudella heti", Husso kertoo.Vaihtoehtoja Telialta löytyy kaksi:-liittymän hinta on 39,90€/kk (400M) tai 44,90€/kk (1000M).Kuukausimaksuun sisältyvät liittymä ja laitteet. Asennusmaksu on kertaluontoinen (495€) tai vaihtoehtoisesti maksu voidaan tehdä 24 kuukauden maksuajalla (20,63€/kk). Liittymissä on 24 kk määräaikainen sopimus.Nopean ja vakaan yhteyden lisäksi asiakas hyötyy suoratoistosisällöistä maksutta osana tuotetta, sillä asiakas saa käyttöönsä vuoden ajaksi C More TV -palvelun Lisätietoa Telian Yhteys kotiin kiinteä -liittymästä saa täältä