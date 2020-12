Väite: Maailman käytetyin salattu viestisovellus Signal murrettu

on avoimeen lähdekoodiin perustuva, erittäin vahvasti salattu pikaviestisovellus, jota monet journalistit, toisinajattelijat ja muut korkeaa tietoturvaa kaipaavat tahot käyttävät.Nyt israelilainen vakoiluteknologiaa kauppaava yritys,, kertoo murtaneensa Signalin salauksen. Yhtiö on kansainvälisesti tunnettu vakoiluteknologiaa kehittävä yritys, joka myy tuotteitaan lähinnä viranomaisten käyttöön. Yhtiö ei kuitenkaan pahemmin rajaa asiakaskuntaansa ja sitä syytetään tuotteidensa myynnistä diktatuureille ja valtioille, joissa on erittäin huono ihmisoikeuksien tilanne.Cellebriteä on mm. syytetty siitä, että sen tuotteiden avulla on vakoiltu demokratiaa vaativia aktivisteja Hong Kongin erityishallintoalueella, jonka demokratiaa Kiina on viime aikoina alkanut nujertamaan. Kohun jälkeen Cellebrite kertoi, ettei se enää myy tuotteitaan Kiinalle.Yhtiö julkaisi torstaina blogissaan tiedon siitä, että yksi sen tuotteista,, pääsee nyt käsiksi Signalin tietoihin. Aiemmin julkaistussa versiossa samasta blogipostauksestaCellebrite kuvaili miten. Yhtiön mukaan se käytti Signalin avointa lähdekoodia hyväkseen ja etsi siitä heikkouksia, joiden avulla yhtiön tutkijat olivat onnistuneet murtamaan Signalin salauksen.Signal salaa viestien lisäksi myös kaikki liitetiedostot sekä erilaisen metadatan, josta voitaisiin päätellä tietoja, kuten keskusteluun osallistuneet osapuolet.Signal ei ole ainakaan toistaiseksi kommentoinut väitteitä siitä, että sen sovelluksen käyttämä salaus olisi onnistuttu murtamaan. Cellebriten väitteistä uutisoi ensimmäisenä israelilainen Haaretz -verkkojulkaisu