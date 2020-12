PornHub poisti miljoonia videoita palvelustaan

Kaiken takana on New York Timesin artikkeli, jossa kerrottiin sitä, miten PornHub ei noudata videoiden poistopyyntöjä, vaikka videot olisi tuomittu oikeussaleissakin laittomiksi. Tällaisia videoita ovat mm. ihmiskaupan uhreja sisältävät videot sekä alaikäisiä sisältävät videot.Tästä syntyi valtava kohu, jonka seurauksena PornHub muutti rankasti käyttöehtojaan , rajasi videoiden lisäyksen ainoastaan vahvistetuille tileille ja poisti palvelusta kokonaan videoiden latausmahdollisuuden. Tuokaan ei riittänyt, vaan luottokorttiyhtiöt toteuttivat uhkauksensa ja lopettivat PornHubille tulevien maksujen käsittelyn Nyt sivusto on päättänyt poistaa kaikki videot palvelustaan, joiden llataajan henkilöllisyyttä ei ole varmennettu palvelun toimesta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että. PornHubissa oli videoita yhteensä noin 13,5 miljoonaa, joten valtaosa sisällöstä on nyt poistettu PornHub on myös ottanut käyttöönsä kryptovaluuttojen, kuten bitcoinin, avulla maksamisen.