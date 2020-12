Näin Zodiac Killerin salakirjoitus murrettiin

Zodiac Killerin Z-340 -nimellä tunnettu, salakirjoitettu kirje

I HOPE YOU ARE HAVING LOTS OF FUN IN TRYING TO CATCH ME THAT WASN'T ME ON THE TV SHOW WHICH BRINGS UP A POINT ABOUT ME I AM NOT AFRAID OF THE GAS CHAMBER BECAUSE IT WILL SEND ME TO PARADICE ALL THE SOONER BECAUSE I NOW HAVE ENOUGH SLAVES TO WORK FOR ME WHERE EVERYONE ELSE HAS NOTHING WHEN THEY REACH PARADICE SO THEY ARE AFRAID OF DEATH I AM NOT AFRAID BECAUSE I KNOW THAT MY NEW LIFE WILL BE AN EASY ONE IN PARADICE DEATH

Toivon, että teillä on hauskaa, kun yritätte saada minut kiinni. Se tyyppi TV:ssä en ollut minä. Johon liittyen: minä en pelkää kaasukammioon joutumista, koska silloin pääsisin paratiisiin nopeammin. Nyt minulla on tarpeeksi orjia paratiisissa, jotka työskentelevät minulle. Muilla ei ole mitään, kun he päätyvät paratiisiin - ja he pelkäävät kuolemaa sen vuoksi. Minua ei pelota, koska tiedän, että uusi elämäni paratiisissa tulee olemaan helppo.

Zodiac Killer piinasi Pohjois-Kaliforniaa 1960-luvun lopulla ja murhaajan uhreiksi on vahvistettu ainakin viisi henkilöä. Median Zodiac Killeriksi ristimä sarjamurhaaja tuli kuuluisaksi etenkin siitä, että hän lähetti medialle ja viranomaisille salakirjoitettuja kirjeitä. Murhaajaa ei koskaan ole saatu kiinni eikä hänen henkilöllisyyttään ole koskaan saatu vahvistettua.Muut Zodiac Killerin lähettämät salakirjoitetut kirjeet on saatu murrettua, mutta-nimellä tunnettu, 340 merkkiä sisältävä kirje, pysyi murtamattomana näihin päiviin asti. Kirje on ollut yksi koodinpurkajien suurimpia mysteereitä, kaikki nämä vuodet.Sekä Yhdysvaltain liittovaltion poliisiettä lukuisat koodinpurkua harrastavat ihmiset ovat yrittäneet murtaa kirjeen sisältöä vuosikymmenten aikkana, onnistumatta siinä.Kolmen harrastajan ryhmä onnistui lopulta murtamaan koodin. 46-vuotias amerikkalainen ohjelmistokehittäjä, australialainen matemaatikkoja belgialainen ohjelmoijamuodostivat ryhmän, joka koodin lopulta onnistui murtamaan.Alla videolla he kertovat koodin murtamisesta tarkemmin:Zodiac Killerin Z-340 -kirjeessään käyttämä salaus paljastui lopulta suhteellisen perinteiseksi, jossa alkuperäisen viestin kirjainten paikkoja vaihdetaan tietyn, salaajan päättämän kaavan perusteella.Ryhmän jäsenistä Van Eycke koodasi tarkoitusta varten-ohjelman, joka oli tarkoitettu satojen ja tuhansien erilaisten koodiavainten kokeiluun. Blake puolestaan laski kaikki mahdolliset erilaiset lukusuunnat ja kuviot, joissa teksti voi hyppiä kohdasta toiseen transpositiosalausta käyttäen - erilaisia vaihtoehtoja lukusuunnaksi syntyi yli 650 000.Koodi oli kuitenkin vielä tätäkin vaikeammin purettavissa, sillä salakirjoitus oli jaettu kolmeen eri ryhmään, jotka käyttivät kukin hieman erilaista salausta. Ryhmän onneksi kaksi ensimmäistä osaa salakirjoituksesta käyttivät helpommin murrettavissa olevaa, ennustettavampaa kaavaa kuin kolmas osa.Murhaajan käyttämä salaus kulki viistosti, kuviolla yksi alas, kolme sivulle. Aluksi kooodin purkamista vaikeutti myös se, että murhaaja oli itsekin tehnyt mokia salatessaan kirjettään ja siksi tietokoneohjelmaan pohjautuva purku ei tahtonutkaan onnistua, koska koodi luonnollisesti oletti salauksen olevan virheetöntä. Kun tiimi lopulta havaitsi virheet salauksessa, purkaminen pääsi etenemään.Kun salakirjoituksen loputkin lopulta aukesivat ja tekstistä tuli vihdoin luettavaa, otti ryhmä välittömästi yhteyttä FBI:hin ja kertoi heille löydöstään. FBI ei epäillyt ryhmää hetkeäkään, vaan vastasivat yhteydenottoon käytännössä välittömästi. Kuvailtuaan FBI:lle purkumetodin, FBI ajoi omat analyysinsa salakirjoitukselle ja vahvisti ryhmän tulokset oikeaksi.Käytännössä ryhmän työ oli eleganttia-pohjaista salakirjoituksen purkua, joten täysin päättelemällä, kynän ja paperin avulla pohtien salakirjoitus ei koskaan auennut.Koodi purettuna, englanniksi alla:FBI:n mukaan tietyt piirteet salakirjoituksessa vahvistavat sen aitouden. Myös salakirjoituksessa käytetty kirjoitusvirhe sananosalta ovat yhteneväisiä Zodiacin muihin kirjeisiin, joita hän lähetti medialle. Viitteet TV-ohjelmaan kirjeessä liittyvät vuoden 1969 tapahtumaan, jossa anonyymi henkilö soitti suoraan TV-lähetykseen, väittäen olevansa Zodiac Killer ja kertoi olevansa sairas, kaipaavansa apua ja haluavansa välttää kaasukammionKirjeen sisältö ei valitettavasti paljastanut mitään uutta tappajan henkilöllisyydestä, joten 1960-luvun murhat ovat edelleen ratkaisematta.Kirjeen sisältö vapaasti käännettynä suomeksi:Oranchak kertoo, että koodin purkamisesta kertominen medialle on hieman haastavaa, koska lukijoiden pitäisi pystyä ymmärtämään kaikki koodin purkamisen vaiheet: vinottain kulkeva viesti, yhden näennäisesti yhtenäisen symboliryhmän pilkkominen kolmeen erilliseen osaan, alkuperäisessä salauksessa tehtyjem virheiden korjaaminen, viimeisellä kahdella rivillä olevien kirjainten järjestely uudelleen sekä kirjoitusvirheeneliminiointi tuloksia etsittäessä.Aiheesta kiinnostuneille suosittelemme lukemaan perinpohjaisen selvityksen työstä, jonka kooodin murtanut ryhmä teki projektissaan: ZodiacKillerFacts