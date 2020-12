Cyberpunk 2077 -kehittäjä julkaisi pahoitteluviestin konsolipelaajille – rivien välistä luettavissa kuittailua

Twitterissä julkaistussa viestissä ei kuitenkaan pahoitella ainoastaan surkeaa toteutusta erityisesti edellisen sukupolven konsoliversioiden, eli PS4:n ja Xbox Onen, kohdalla, vaan siitä voi aistia myös hienoista kuittailua pelaajia kohtaan.Toki on mahdollista, että CD Projekt Red on suunnannut viestin täysin tietämättömän pelaajan luettavaksi, mutta viestissä esiintyvät vihjailut siitä, ettei pelitalo esitellyt tarpeeksi hyvin edellisen sukupolven versioita pelistä (ja siten pelaaja ei tiennyt mitä odottaa PS4/Xbox One -versiolta), ovat täysin erillään olevia asioita pelin mitä ihmeellisimmistä bugeista, jotka eivät liity edellisen ja tämän sukupolven pelilaitteiston eroihin.Lisäksi viestissä myöhemmin kommentoidaan, että edes korjaukset eivät tule muuttamaan peliä kyseisillä konsoleilla sellaiseksi, että se vastaisi täysin kokemukseltaan huippu-PC:tä tai uusia konsoleita. Tässä peliyhtiö vaikuttaa vastaavan kritiikkiin, joka ei tiettävästi ole se olennaisin kritiikin aihe.Olkiukkojen rakentelun ohella CD Projekt Red kuitenkin kertoo, että ensimmäiset korjaukset on juuri julkaistu ja tulossa on viikon päästä lisää korjauksia. Isommat korjauspäivitykset julkaistaan tammikuussa ja helmikuussa, ja näiden kahden pitäisi viimeistään korjata kaikki olennaisimmat ongelmat erityisesti pelin edellisen sukupolven konsoliversioissa.Jotta jokainen voi vetää omat johtopäätökset viestin tunnelmasta, tässä tiedote: