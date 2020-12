Maailman kenties tunnetuin robottifirma Boston Dynamics myytiin miljardilla

Boston Dynamics tuli erityisen tunnetuksi viraalivideoistaan, joissa se esitteli robottiensa kykyjä mm. ihmisten potkuja vastaan. Tuolloin yhtiö Boston Dynamics tuli erityisen tunnetuksi viraalivideoistaan, joissa se esitteli robottiensa kykyjä mm. ihmisten potkuja vastaan. Tuolloin yhtiö kuului vielä osaksi Googlea , mutta matka on sen jälkeen vienyt japanilaisomistukseen

Robottitekniikan pioneerin uusin omistaja on erityisesti autoistaan tunnettu Hyundai, joka on ostanut 80 prosentin osuuden Boston Dynamicsista. Loput 20 prosenttia jää aiemmin firman omistaneen japanilaisen konglomeraatinv, Softbankin, omistukseen.



Autovalmistaja Hyundai Motor Group maksaa Softbankille siirrossa noin 1,1 miljardia dollaria eli noin 0,91 miljardia euroa ja nappaa siten enemmistöomistuksen mm. Atlas- ja Spot-roboteilla tunnetuksi tulleensa firmasta. Yrityskauppa viimeistellään alkuvuodesta 2021.







Hyundaille hyötyä Boston Dynamicsin osaamisesta on niin kuluttajasovelluksissa kuin mm. varastorobottien suhteen. Boston Dynamics on erikoistunut erityisen ketteriin robotteihin, jotka pystyvät suoriutumaan ihmisten tai eläinten tavoin, jolloin robotteja voisi käyttää ihmisten sijaan vaarallisissa tehtävissä.