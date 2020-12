Disney nostaa suoratoistopalvelu Disney+:n hintaa, lisää uuden kanavan

Jo alkukuukaudet osoittivat , että yhtiön sisältöä kohtaan on kysyntää. Suomessakin palvelu oli hitti jo heti alkuun . Suosituimpiin sisältöihin kuuluu mm. Star Wars -universumiin sijoittuva Mandalorian, jonka toisesta kaudesta yhtiö kertoi jo helmikuuussa Suosio on laittanut painetta yhtiön tuotantotiimille, jonka on määrä luoda nyt peräti 100 uutta elokuvaa tai sarjaa joka vuosi. Jokseenkin odotetusti samalla paine hinnan nostamisen suhteen kasvaa.Disney onkin nyt vahvistanut, että ensi vuonna palvelun hinta kasvaa dollarilla Yhdysvalloissa. Koska aiempi hinta, 6,99 dollaria, ei ollut järin suuri niin prosentuaalisesti kasvu on melko iso. 7,99 dollarin hinta kuitenkaan tuskin saa ihmisiä lopettamaan tilauksia massoittain.Muun muassa Euroopassa Disney on yhdistämässä palveluun Star-palvelun sisällön, joka samalla nostaa hintaa kahdella eurolla 8,99 euroon. Star-kanavan aikuisille suunnatussa tuotannossa on mm. sarjoista Homeland, 24 ja Greyn anatomia sekä elokuvista Logan, Alien, Die Hard ja Deadpool.Hinta nousee Amerikassa maaliskuussa ja Euroopassa helmikuun 23. päivä, mutta tilauksen voi muuttaa vuosittain maksettavaksi juuri ennen muutosta, jolloin säästyy seuraavan vuoden ajan isommalta maksulta.Palvelun hinnannoston yhteydessä Disney paljasti myös tulevat tv-sarjat Loki ja The Falcon and the Winter Soldier.