Koti TV -kanava aloittaa Digitan antenni-tv-verkossa 14.12. - ikäihmisille arkiliikuntaa ja muistikuntoutusta

Koti TV -kanavan tarjontaan kuuluu ikäihmisille suunnattua liikunnallista etäkuntoutusta, virikkeellistä muistikuntoutusta sekä kulttuuria ja opetuksellista sisältöä.Tavoitteena on tuoda ikäihmisten päivään mielekästä sisältöä, lisätä virikkeellistä toimintaa ja aktiivisuutta sekä auttaa arjen rytmityksessä. Palvelun sisältö on räätälöity sopimaan toimintakyvyltään eri tasoisille ikäihmisille."Ymmärsimme, että televisio on ikäihmisille tuttu ja helppokäyttöinen kanava ja sen katsominen on päivittäistä. TV:n avulla ikäihmiset tavoitetaan tehokkaasti", taustoittaa kanavaa tuottavan Kuntopaikka HH Oy:n / Kuntoa Kansalle toimitusjohtajaAluksi kanavalla näkyy sisältöä muutaman tunnin ajan päivässä ja se lähetetään Digitan antenniverkon A-kanavanipussa koko maahan."Olemme iloisia uudesta koko maassa näkyvästä Koti TV -kanavasta. Uudet vapaasti katsottavat kanavat ovat osoitus AntenniTV:n elinvoimaisuudesta sekä siitä, että uusille sisällöille on jatkuva tarve", kertoo Digitan videojakelupalveluiden johtaja"Koti TV:n palvelulupaus ja liiketoimintamalli on uutta Suomessa ja on ollut kunnia saada olla mukana rakentamassa tätä uutta konseptia. Tulemme näkemään ensi vuonna Koti TV:n palvelukonseptin laajenemisen Digitan muilla palveluilla ja uskomme, että palvelu tulee jopa näyttämään suuntaa koko toimialalle", ennustaa Digitan liiketoiminnan kehityspäällikköKoti TV -kanava lisättiin Digitan antenni-tv-verkon kanavalistaan 9.12.2020 ja sen voi virittää valmiiksi 14.12.2020 alkavaa lähetystä varten. Lisätietoa saa täältä