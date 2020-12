Se oli siinä. Vihoviimeinen päivitys Flashiin - toiminta lakkaa täysin tammikuussa

Flash on kulkenut kohti vääjäämätöntä hautaansa jo vuosien ajan. Suurimman sysäyksen sen suosion hiipumiselle on aiheuttanut HTML-kielen, CSS-muotoilujen ja JavaScriptin kehittyminen siihen pisteeseen, että niillä on voitu korvata kaikki ne tilanteet, joihin Flashia on vuosikymmenten saatossa käytetty.Flashin historia on itse asiassa pidempi kuin valtaosalla verkon käyttäjistä. Se syntyi jo vuonna 1993, eli vuosia ennen netin käytön räjähdysmäistä kasvua. Alunperin vektorigrafiikan luomiseen tarkoitettu sovellus muuttui vuosien saatossa yhdeksi tärkeimmistä selainten laajennuksista. Aikana ennen HTML-kielen kehittymistä Flashia käytettiin käytännössä kaikissa videopalveluissa, verkkomainonnassa ja lähes kaikessa kuviteltavissa olevassa interaktiivisuudessa netissä. Myöskäytti Flashia vuosien ajan ennen siirtymistään HTML-pohjaiseen soittimeen, selaintuen parantuessa.Nyt Adobe on siis julkaissut vihoviimeisen päivityksen Flashille, jonka yhteydessä yhtiö kertoo tuen sovellukselle lakkaavan 31.12.2020. Tärkeimpänä pointtina kuitenkin päivityksen yhteydessä mainitaan se, ettäTämä siis riippumatta siitä, haluaisiko käyttäjä Flashiä vielä käyttää tai ei.Yhtiö myös suosittelee Flashin poistamista tietokoneiltaan viimeistään vuodenvaihteen jälkeen. Virallisessa päivityshistoriassa Adobe kiittää käyttäjiä ja kehittäjiä lähes 30 vuotta kestäneestä yhteistyöstä.