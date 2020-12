Visa ja Mastercard murahtivat: PornHub muuttuu rajusti - rajoituksia, estoja

Ongelma koskee ihmiskaupan uhreja. MindGeekiä syytetään siitä, että se on pitänyt aikuisviihdevideoita katseltavissa vielä senkin jälkeen, kun tiettyjen videoiden kohdalla niistä on tullut tuomio oikeudessa ihmiskaupasta. Näin ollen yhtiö on tienannut videoilla, vaikka ne on jo oikeuden toimesta todettu laittomiksi.Aiemmin PornHub on tyytynyt poistamaan videoita viiveellä, mutta nyt paukut kovenivat. Maailman suurimmat luottokorttiyhtiötjaovat uhanneet katkaista rahaliikenteen MindGeekille , jos tilanteeseen ei tule välitöntä muutosta. Koska MindGeekin tärkeimpiä tulonlähteitä ovat maksulliset lisäpalvelut perinteisten mainosten sijaan, on uhkaus kova.Nyt yhtiö on ottanut lusikan kauniiseen käteen ja on kertonut merkittävistä muutoksista palvelun toiminnassa:Eli internetin perinteinen "luo käyttäjätunnus ja sen jälkeen kaikkea voi tehdä" -periaate ei enää päde PornHubissa, vaan rekisteröitymisen jälkeen oma henkilöllisyys pitää vahvistaa, jos palveluun haluaa lisätä sisältöä. Yhtiö ei ole vielä täsmentänyt sitä, miten henkilöllisyyden todentaminen tapahtuu, mutta monet kansainväliset palvelut, jotka vaativat henkilöllisyyden todentamistahyväksyvät mm. passin tai muun henkilöllisyystodistuksen kuvan.Tähän saakka videoita on voinut myös ladata omalle tietokoneelleen tai puhelimelleen. Ainoastaan maksulliset lataukset säilyvät valikoimissa, mutta ne koskevat vain tiettyjä videoita.PornHub ottaa käyttöön tiukemman moderoinnin ja moderoinnin avuksi tuodaan mukaan myös teknologiaa. Käyttöön tulee ainakin-ratkaisu, jolla voidaan löytää videoista tiedettyjä ihmiskaupan uhreja.Kohu jyrähti isolla vaihteella päälle viime viikolla, kunjulkaisi laajan artikkelin ihmiskaupan uhreista ja heidän näkyvyydestään PornHub-palvelussa MindGeek on kanadalainen yhtiö, joka ei ole listautunut pörssiin. Yhtiön tiedetään pyörittäneen noin puolen miljardin dollarin liikevaihtoa jo vuonna 2015. Yhtiön omistamia aikuisviihdebrändejä PornHubin ohella ovat mm.sekäEi ole tiedossa, vaikuttavatko PornHubiin tehtävät muutokset myös muihin yhtiön omistuksessa oleviin palveluihin.