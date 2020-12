Apple julkaisi peräti 629 euron AirPods Max -over-ear kuulokkeet: aktiivinen melunvaimennus ja 20 tunnin akunkesto

AirPods Maxien elementti

Digital Crown -säädin AirPods Max kuulokeissa

Max -kuulokkeiden kotelo

AirPods Maxit eri väreissä

Apple kertoo suunnitelleen AirPods Maxit täysin uudenlaiseksi kokemukseksi. Kuulokkeissa oleva kaariverkko on hengittävä ja vähentää päähän kohdistuvaa painetta. Kuulokkeet käyttävät ruostumatonta teräsrunkoa, joka on päällystetty pehmeällä materiaalilla. Varsi puolestaan säätyy portaattomasti, joka varmistaa istuvuuden.AirPods Max -kuulokkeiden muistivaahdosta valmistetut korvatyynyt on päällystetty pehmeällä erikoisvalmisteisella tekstiiliverkolla ja ulkopuolelta nämä ovat alumiinia. Näiden myötä istuvuuden luvataan olevan huippuluokkaan ja luovan optimaalisen akustisen eristyksen.Äänestä vastaa Applen omaa tuotantoa olevat 40 mm:n elementit, joiden kehutaan kaikinpuolin tuottavan erittäin laadukasta ääntä. Tätä on parantamassa kumpaankin kuppiin sijoitettu H1 -piiri ja ohjelmisto, joiden avulla pystytään käyttämään laskennallista ääntä.Isoa asia kuulokkeissa on myös aktiivinen melunvaimennus, jonka kehutaan olevan alan johtava sellainen. Tämä on toteutettu 8 mikrofonilla. Kummassakin kupissa on kolme mikrofonia, jotka havaitsevat ulkopuolisen äänen ja yksi mikrofoni sisällä tarkkailee ääntä, joka tulee käyttäjän korvaan.Lisäksi kuulokkeissa on adaptiivinen taajuuskorjain, tilaääni, dynaaminen pään seuranta ja läpikuulumistila.Akunkeston luvataan yltävän jopa 20 tuntiin yhdellä latauksella. Lataus tapahtuu Lightning-liittimen kautta. 5 minuutin lataus tuottaa jopa 1,5 tuntia kuunteluaikaa.Äänenvoimakkuutta, kappaleen vaihtamista ja Sirin aktivointia hallitaan Digital Crown -säätimellä. Kuulokkeet osaavat keskeyttää toiston, kun otat kuulokkeet pois päältä.Kuulokkeita säilytetään Smart Case -kotelossa, joka siirtää akun säästämiseksi kuulokkeet erittäin alhaisen virran tilaan.AirPods Maxit maksavat 629 euroa ja ne tulevat saataville 15.12. Applen sivuilla kuulokkeisiin voi kaivertaa emojeita, tekstiä ja numeroita. Värivaihtoehdot ovat tähtiharmaa, hopea, vihreä, taivaansininen ja pinkki.