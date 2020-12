Valtava teknologiakauppa: SalesForce ostaa etätyöläisten perustyökalun Slackin

Kauppasumma on huikea 27,7 miljardia dollaria eli noin 23 miljardia euroa. Molemmat yhtiöt hehkuttivat kauppaa omissa lehdistötiedotteissaan "täydellisesti yhteensopivana", painottaen sitä, miten molemmat yritykset ovat auttaneet firmoja siirtymään täysin digitaaliseen työskentelyyn monien yritysten tärkeimmissä toiminnoissa.Slack listautui pörssiin vuonna 2019, mutta yhtiön osake otti osumaa pian listautumisen jälkeen. Samalla yhtiö ei ole onnistunut kääntämään toimintaansa voitolliseksi, vaan kertoi yli 100 miljoonan euron tappioista vuoden 2020 ensimmäiselle puolikkaalle.Slack kisaa kiivaastikanssa etätyöläisten sieluista, mutta yhtiön päätuotteen parhaana puolena on pitkään pidetty sen kykyä integroitua osaksi muita työkaluja, kuten vaikkapa juurikin CRM-järjestelmiä.Slack on perustettu vuonna 2013, mutta yrityksen taustat ulottuvat vuoteen 2009, jolloin yhtiö oli vielä peliyritys nimeltä. Yhtiön tekemistä peleistä ei tullut hittejä, mutta pelikehityksen tueksi rakennettu yhtiön sisäinen viestisovellus oli varsin mainio - ja sen pohjalta syntyi myöhemmin Slack.