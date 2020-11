Lidl lanseeraa oman älytuotteiden sarjan - Suomessa ensimmäisenä myyntiin Smart Home -älyvalot

Lidlissä älytuotteet myydään erinä, kuten muutkin käyttötavarat. Tuotteiden hinnat vaihtelevat 12,99 eurosta 69,99 euroon. Tuotteet ovat myynnissä kaikissa Suomen käyttötavaroita myyvissä myymälöissä Hangosta Sodankylään 14.12.2020 alkaen.Lidl kertoo tuovansa sarjaan uusia tuotteita vuoden 2021 aikana.Älyvalon sävyn voi valita 16 miljoonasta värivaihtoehdosta sekä säätää valkoisen valon kirkkautta ja sävyä. Lisäksi valon voi ajastaa syttymään ja sammumaan tiettyyn aikaan. Niistä löytyy myöd loma-asetus, jolloin kodin saa valoisaksi myös poissa ollessa. Lidlin älyvalojen kerrotaan sopivan yhteen myös muiden älyvalojen kanssa. Ohjaaminen tapahtuu Lidl Home -sovelluksen kautta."Älyvaloista on paljon sellaista hyötyä, jota moni ei välttämättä huomaa. Kun valot saa esimerkiksi päälle etukäteen, voi saapua valaistuun kotiin turvallisesti", kertoo Lidlin kampanjapäällikköLisäksi Lidl tuo valoboksin keskelle Helsinkiä ohikulkijoiden iloksi. Boksin ideana on nostaa esille kodin lämpö ja tärkeys, etenkin tänä vuonna. Älyvaloilla sisustetun boksin sisätilat on kalustettu läpinäkyvillä kotikalusteilla, jotta valo pääsee boksin sisällä päärooliin. Valoja voi ihailla 3. - 14.12.2020 Helsingissä Narinkkatorilla."Toivomme, että valoinstallaatio tuo edes hieman valoa ja iloa kaupungin katukuvaan. Nyt kun minkäänlaisia yleisötapahtumia ei pidetä, tämä on mieltä piristävä yllätys kaikille ohikulkijoille", kertoo Aalto.Lidlin valikoimista löytyy tällä hetkellä myös muitakin kodin laitteita, kuten Lidlin omalla SilverCrest -merkillä myytävä roboimuri