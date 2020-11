Kommentti: Eijei!! Nyt tämä pirulainen saapui Spotifyynkin

on ottanut askeleita uusille urille viimeisen parin vuoden aikana isoin harppauksin. Aiemmin pelkästään musiikista tunnettu palvelu on pikkuhiljaa kaapannut itselleen mm. podcastien ykköspaikkaa, useilla uudistuksilla ja sisältösopimuksilla.



Tarinaa klikatessa aukeaa videosarja, jossa artistit kertovat kappaleistaan ja joulusta

Mutta nyt palvelusta on bongattu uudistus, joka tuskin kiitoksia valtaisaa määrää kerää. Nimittäinjatututovat löytäneet tiensä myös Spotifyn sisään Instagramissa tarinat eliovat olleet niin valtavan suosittuja, että niitä on kopioitu käytännössä kaikkiin mahdollisiin ja mahdottomiin palveluihin viime vuosina.toi omat tarinansa eliviime viikolla, Instagramin omistavaon tuonut vastaavat tarinat käytännössä kaikkiin mahdollisiin palveluihinsa ja onpa työelämän omaan someenkin elisaatu tarinat mukaan viime aikoina.Mutta Spotify, jossa käytännössä ei ole lainkaan sosiaalista ulottuvuutta kavereiden soittolistojen seuraamisen lisäksi, on hieman erikoinen valinta uudeksi tarinaformaattiin nojaavaksi palveluksi. Toki, vaikuttaa siltä, että kyseessä on pitkälti kokeilu, jonka menestys näyttänee sen, laajeneeko kokeilu Spotifyn sisällä.Nyt tarinat löytyvät vain osalle käyttäjistä ja vain, kun hakee tiettyjä soittolistoja. Ainakin Spotifyn omassa-soittolistassa näkyy nyt tarina. Tarina ei ole käyttäjien luoma, vaan siinä soittolistalla mukana olevat artistit kertovat videoterveisin omasta joulustaan.Tavallaan idean varastaminen kaikkiin mahdollisiin palveluihin on loogista, koska Instagramissa ne ovat syrjäyttäneet jo tavallisen syötteen suosiossaan. Mutta Spotifyn olisi voinut ajatella panostavan ensin vaikkapa sosiaaliseen puoleensa, kuten kappalesuosituksiin kavereiden kesken tai johonkin enemmän yhtiön ydinbisnekseen enemmän liittyvään uudistukseen.Odotamme mielenkiinnolla milloin tarinat löytävät tiensä myös Microsoft Exceliin.