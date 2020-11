Arvostelussa langattomat Steelseries Arctis 9 -pelikuulokkeet

Tekniset tiedot

: 40 mm: 20-20000 Hz: 32 ohmia: kokoontaitettava: 100-6500 Hz: noin 12 metriä: noin 20 tuntia: A2DP, HFP, HSPSteelseries on onnistunut luomaan kuulokkeileen sangen tunnistettavan ulkomuodon. Arctis sarjaan kuuluu tyypillisesti paksu yläosa ja sisään työntyvä mikrofoni sekä suurehkot tasaiset sivut.Arctis 9 -kuulokkeissa ei ole minkäänlaista RGB-valaistusta. Pienen käytettävästä yhteystekniikasta kertovan valon lisäksi ainoa valo on mikrofonin mykistyksestä indikoiva punainen LED, joka onnistuu usein olemaan ärsyttävän kirkas ja häiritsevästi näkökentässä.Oikean kuulokkeen alalaidassa oleva pieni vilkkuva valo tuikkii valkoisena, kun kuulokkeet on yhdistetty 2,4 GHz langattomaan vastaanottimeen, ja sinisenä kun käytössä on Bluetooth. Toisin kuin mikrofonin valo, on tämä kuulokkeita käyttäessä huomaamaton.Muhkeammasta päästä olevat pehmusteet on päällystetty hengittävällä kankaalla. Kuulokkeiden koon / tiukkuuden säätö on hiukan epätyypillinen, sillä sangoissa ei ole mitään vedettävää mekanismia, vaan leveä tarrakiinnitteinen kuminauha, jonka tiukkuutta säätämällä kuulokkeet joko laskeutuvat syvemmälle päähän tai pysyvät hieman ylempänä. Maksimikoko määräytyy itse säätymättömän metallisen sangan mukaan, ja tuntuukin, että suurin mahdollinen koko on monia muita kuulokkeita vähän pienempi. Itselleni säätövara kyllä riitti vallan mainiosti, joten tuskin tämä aiheuttaa kovin suurta huolen aihetta.Kaikki kuulokkeista löytyvät fyysiset kontrollit on loppuun asti mietitty. Oikealta löytyy näistä suurin osa: äänenvoimakkuutta säätävä rulla, mikrofonin mykistys, virtapainike ja Bluetooth-painike. Oikealla on myös pohjassa micro-USB-latausliitin. Allekirjoittaneesta olisi jo korkea aika siirtyä uudempiin liittimiin, mutta ehkäpä micro-USB on haluttu valita, jotta yhteensopivuus Playstation 4:n kanssa olisi mahdollisimman hyvä (ohjaimia varten kun joutuu kuitenkin pitämään micro-USB:tä käsillä).Vasemmalta puolelta löytyy vain kuulokkeiden erikoisuus, eli rulla, jolla voi säätää chatin ja muiden äänten suhdetta. Tietokoneella kuulokkeet näkyvät näet kahtena eri laitteena, ja jos esimerkiksi äänipuhelussa käyttää toista ja pelissä toista, voi lennosta säätää, kuinka kovaa suhteessa toiseen kumpikin kuuluu. Tämä osoittautui testin aikana monta kertaa käyttökelpoiseksi toiminnallisuudeksi, ja onkin varmaan sellainen, jota jään kaipaamaan monilta tulevilta kuulokkeilta.Mikrofonin voi vetää ulos vasemman kuulokkeet etupuolelta. Se on taipuisa ja ääneltään kohtuullisen hyvä, mutta ei huippuluokkaa. Kirkas mute-valo on tosiaan ajoittain häiritsevä. Parempi kuitenkin kuin se, että mutesta ei olisi mitään merkkiä. Ja ainahan mikrofonin voi myös työntää takaisin sisään, mutta siinä mute-painikkeen käytön kätevyys hieman kärsii.Kuulokkeiden tueksi tietokoneelle voi ladata Steelseries Engine 3 -ohjelman. Sillä voi hallita mm. käyttää taajuuskorjainta sekä aktivoida 7.1 Surround -tilan. Lisäksi saa säädettyä aikaa, jonka jälkeen kuulokkeet käyttämättöminä sammuvat automaattisesti. Tietysti myös kuulokkeiden firmwaren päivitys onnistuu ohjelman avulla.Ohjelmasta löytyy erilaiset ääniprofiilit elokuville ja peleile, sekä muutamia tehosteita, kuten "suuri huone". Myös bassotaajuuksien boostaaminen onnistuu yhdellä liukusäätimellä.SE3 on kelvollinen ja helppokäyttöinen, yksinkertainen ohjelmisto, joka toimi testin aikana pääosin kivuttomasti. Kuulokkeiden päivittämisen kanssa oli pientä yksimistä, mutta lopulta päivitys vain päätti mennä läpi ilman sen kummempia korjauksia.Arctis 9:t ovat mukavat, monipuoliset ja laadukkaat langattomat kuulokkeet PC:lle ja PS4:lle. Akkukesto on mukiinmenevä, vaikka aina toivoisi enemmän, ja chat-mix-ominaisuus on käytännöllinen. Fyysiset kontrollit on helppo löytää ja erottaa näppituntumalla.Kuulokkeissa on painoa karkeasti 380 grammaa, mikä on kutakuinkin 100 g enemmän kuin vaikkapa arvostelemissamme :ssä, joissa puolestaan on sadan tunnin akkukesto. Arctis-kuulokkeet eivät ole varsinaisesti mitenkään poikkeuksellisen painavat, mutta eivät myöskään kilpaile keveydellään.Kuulokkeiden suuri plussa on, että ne voi yhdistää kerralla vaikkapa 2,4 GHz:n yhteydellä tietokoneeseen ja Bluetoothilla puhelimeen. Myös laatutuntuma on myös erinomainen. Erityisesti, jos ulkonäkö miellyttää, eikä kaipaa kaikissa sateenkaaren väreissä loistavia valoja, voisi noin 200 euron sijoittamista miettiä vaikkapa juuri näihin kuulokkeisiin.