Upein virtapankki ikinä? Sony Walkmania mukaileva muoto

Virtapankit ovat nykyisin arkipäivää, etenkin kun taas jonain päivänä koronapandemia hellittää ja matkustus eri muodoissaan alkaa jälleen yleistymään. Mutta valtaosa virtapankeista on kovin, kovin tylsiä mötiköitä.

Poikkeuksia onneksi löytyy, useitakin. Mutta nyt silmiimme osui tapaus, joka pisti hymyilyttämään todella leveästi.lainaa vahvasti muotoilussaan 1980-luvun- jopa niin paljon, että virtapankissa on oikeasti liikkuvat liukusäätimet ja painikkeet - vaikka ne eivät sinänsä mitään teekään.Hauskana lahjana tai muuten vain persoonallisena kapineena Hotline Power Bank on varmasti omiaan, vaikka pukinkonttiin. Eikä teknisissä spekseissäkään ole liikoja pihistelty: Virtapankissa on, nimensä mukaisesti, 16000 mAh virtaa, eli sillä lataa nykyaikaisen huippupuhelimen 3-4 krtaa täyteen.Lisäksi virtapankki tulee sekä langallista pikalataustaettä langatonta 10W teholla tapahtuvaa latausta. Laitteella voi ladata kolmea laitetta yhtä aikaa.Alla kuvia tuotteesta:Valitettavasti tuotetta myydään ainoastaan yrityksen omassa kaupassa