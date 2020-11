Tässä kaikki joulukuussa paluun tekevät Netflix-sarjat: räävitön Big Mouth, teininoita Sabrina,...

Toki tulossa on myös palaavia Originals-sarjoja, joskin aivan samanlaisiin lukemiin ei päästä. Tässä käymmekin läpi kaikki palaajat.Lapsille katsottavaa tulee Go! Go! Cory Carsonin kolmannen kauden, taikabussin uuden-version,in kolmannen kauden jan toisen kauden myötä.Koko perheelle suunnattua ohjelmistoa ovatin kolmas kausi,in kolmas osa jain toinen kausi. Teineille soveltuu tietysti teininoita Sabrinan paluun neljännellä kaudella sekän viimeistely joulujaksolla.Aikuisempaan makuun puolestaan soveltuu koomikko Nick Krollin räävikäs animaatio, joka saa jo neljännen kauden.Lisäksi norjalaisdramediaja huippumuusikoista kertova dokkarisarjapalaavat toisilla kausilla. Eikä joulu olisi joulu ilman Paul Hollywoodia jain kolmatta kautta.Tässä kaikki palaavat Netflix Originals -sarjat joulukuussa:Joulukuun 4.Joulukuun 8.Joulukuun 9.Ashley Garcia: Genius in Love: ChristmasJoulukuun 14.Joulukuun 15.Joulukuun 18.Joulukuun 26.The Magic School Bus Rides Again In the ZoneJoulukuun 30.Joulukuun 31.