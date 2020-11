Joulukuun kaikki uudet Netflix Originals -sarjat: Rikosdokkareita, koko perheen dokkareita, tiededokkareita...

Netflixin uusien elokuvien tarjonta on joulukuussa aivan uudella tasolla yli kolmella kymmenellä nimikkeellä. Myös uutuussarjoja on tulossa joulukuussa melkoinen kasa, tässä käymme läpi ne kaikki.

Koska kyseessä on joulukuu, niin tietysti mukana on jouluteemaisia ohjelmia: koko perheen dokumenttisarjakertoo historian suosituista jouluelokuvista ja etelä-afrikkalainenon dramedia sisarten välisistä suhteista pilatun joulun jäljiltä.Muksuille tulossa on uusi musiikki- ja eläinteemainensekä koirista kertova piirretty. Koko perheelle soveltuu myös musiikkidraama latinalaisamerikkalaisesta laulajasta. Teineille on puolestaan suunnattu mysteerisarjaKansainvälinen sarjatuotanto kasvaa lisäksi korealaisdraamailla, hindi-romkomilla, japanilaisella mangaan perustuvalla scifi-sarjalla, kirjaan perustuvalla espanjalaistrillerillä, brassilaulajasta kertovalla dokumenttisarjalla, korealaisella kauhutrillerilla, tanskalaismyysterilläsekä taiwanilaiskauhuilla.Englanninkielisistä maista puolestaan ponnistavat Julia Quinnin kirjaan perustuva romanttinen draama, Yorkshire Ripperistä kertova dokumenttisarja, tiededokkarisarja kirurgeistaja toinen scifistä ja muukalaisistaTässä joulukuun uudet Netflix-sarjat aikajärjestyksess:Joulukuun 1.Joulukuun 2.Joulukuun 4.Joulukuun 5.Joulukuun 9.Joulukuun 10.Joulukuun 11.Joulukuun 14.Joulukuun 16.Run OnJoulukuun 18.Joulukuun 22.Joulukuun 25.Joulukuun 30.TBD