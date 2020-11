Google muutti hakukonettaan radikaalisti

on tehnyt merkittävän muutoksen hakukoneeseensa, joka mahdollistaa hakukoneen paremmat hakutulokset. Kyseessä on kontekstin ymmärtämiseen liittyvä muutos.

Malliesimerkkinä voitaneen pitää hakutermiä. Kyseisellä hakutermillä voi vastaan tulla joko todella "mielenkiintoista"sisältöä; keskustelua leikeistä, joita vanhemmat ovat lapsiltaan kieltäneet; klassikkoelokuva vuodelta 1952 kotimainen iskelmä 1960-luvulta - tai marraskuussa 2020 valittu vuoden 2020 tietokirjallisuuden Finlandia-voittaja Muutoksen myötä Google osaa yhdistää käyttäjän aiemmin tekemät haut mukaan hakutuloksia valitessa. Eli jos hakija on hakenut aiemmin hakutermilläja seuraava haku on, ymmärtää Google, että käyttäjä on etsimässä nimenomaan kyseistä tietokirjaa. Ja toisin päin: jos aiemmat haut ovat liittyneet pitkälti aikuisten keskinäisten leikkien tasolle, hakutermi painottaa jatkossa enemmän kyseisen aiheen hakutuloksia.Luonnollisesti asiaa on voinut aiemminkin täsmentää, mm. Googlen tarjoamilla hakuehdotuksilla, mutta äänihakujen jatkuvasti yleistyessä myös tarkoitetun haun kontekstin ymmärtämisen merkitys ns. kerralla oikein korostuu entisestään. Google kertoi aiheesta omassa blogissaan hiljattain.