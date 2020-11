Tässä Netflixin kaikki joulukuun uutuuselokuvat

Erityisesti elokuvien kohdalla tarjonta tulee olemaan kattavaa, ja tässä käymmekin läpi uudet Netflix-elokuvat ja stand upit.Kuten olettaa saattaa, niin joulukuussa lasten ja koko perheen elokuvissa riittää valikoimaa. Tulossa on animaatiopikkutytön joulutoiveesta, muksuille suunnattu lyhytelokuva, brasilialainen koko perheen loputtomasta joulusta kertova, lasten supersankarin, joulun pelastavan junan, hevoshullujen, söpöjen monsterien, showpainijan jouluspesiaali, joulun pelastus romupihalla, lyhytelokuva, stop-motion-lyhytelokuvasekä hollantilaiselokuvaTeineille on puolestaan suunnattu mm. Denzel Washingtonin ja Viola Davisin tähdittämä Broadway-dokumenttielokuva, mm. Meryl Streepin, James Cordenin ja Nicole Kidmanin tähdittämä musikaalija puolalaismusikaalikomediaDokumenttielokuvissakertoo breakdance-tanssijoista,puolestaa rapistä ja hip-hopista sekänimensä mukaisesti rock-musiikista latinalaisessa Amerikassa.Komediarintamalla tarjonta kasvaa melkoisesti. Uutuuksia ovat synkkä saksalaiselokuva, tosielämään perustuva oman saaren rakentavasta italialaisinsinööristä kertova, jouluinen romcom, synkkä turkkilaisdramediaja toimintakomedia NorjastaStand up -spesiaaleja on tarjolla ensi kuussa neljä: islantilaiskoomikkoin, intialaisenin, saksalaiskoomikkoinsekä brittikoomikkoinDraaman osalta tulossa on Cannesissa nähty ranskalaiselokuva, Viola Davisin tähdittämä draama blues-laulajasta, korealaisdraama, Gary Oldmanin tähdittämä ja Citizen Kanen kirjoittajasta kertova mustavalkodraama, romanttinen hindi-draamasekä viimeisenä muttei vähäisimpänä George Clooneyn tähdittämä katastrofielokuvaTässä kaikki joulukuun Netflix Originals -elokuvat aikajärjestyksessä:BreakLovestruck in the CityThe Big Show Show: ChristmasBREAK IT ALL: The History of Rock in Latin AmericaAsphalt Burning (Børning 3)DNAThe Claus Family