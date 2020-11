Steamin Syysale ja palkintotapahtuma alkoivat - pelejä alennuksessa 1.12. asti

on käynnistynyt jälleen yksi alennuskampanja. Syysalessa on luonnollisesti tarjolla satoja pelejä alennetuin hinnoin, jonka lisäksi Steamissä voi nyt äänestää vuoden parhaita pelejä eri kategorioista.

Tarjouksessa ovat nyt muun muassa Fall Guys (15,99€), The Sims 4 (4,79€), Raft (13,39€), Death Stranding (29,99€), Among Us (3,19€), Halo: The Master Chief Collection (25,99€), Red Dead Redemption 2 (40,19€) sekä paljon muita pelejä. Lisäksi ostoksista kertyy pisteitä, joilla voi koristella oman profiilinsa vaikkapa syksyn värein.Kaikki tarjoukset löydät Steamin etusivulta Käyttäjät voivat osallistua samalla viidenteen vuosittaiseen Steam-palkintotapahtumaan äänestämällä pelejä eri kategorioissa. Äänten perusteella jaetaan muun muassa Vuoden Peli -titteli, Erinomainen tarinapohjainen peli -palkinto ja Rento meininki -palkinto. Äänestys tapahtuu täällä Tarjoukset ja äänestys ovat voimassa 1.12. klo 20 asti Suomen aikaa asti.