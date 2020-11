Tässä ne nyt ovat: Uudet Nokian televisiot, myyntiin jo jouluksi

Nokia Smart TV tekniset tiedot

Näytön koko: 32 / 43 / 50 / 55 / 58 / 65 / 75 tuumaa

32 / 43 / 50 / 55 / 58 / 65 / 75 tuumaa Käyttöjärjestelmä: Android TV 9

Android TV 9 HDMI: 4kpl HDMI-sisääntuloja (32-tuumaisessa 3kpl)

4kpl HDMI-sisääntuloja Tarkkuus: 4K UHD (paitsi 32", jossa FullHD)

4K UHD Verkko: Ethernet-liitin, 2,4GHz / 5 GHz WiFi

Ethernet-liitin, 2,4GHz / 5 GHz WiFi Muuta: Sisäänrakennettu Chromecast, Bluetooth-kaukosäädin

Sisäänrakennettu Chromecast, Bluetooth-kaukosäädin Hinta: Alkaen 399 eurosta, kallein malli 1399 euroa



Kuva Nokian käyttöliittymästä

Nyt Nokian televisiot tekevät kuitenkin paluun, kun Nokia on lisensoinut tuotemerkkinsä Itävallassa pääkonttoriaan pitävälleille. StreamView on julkistanut nyt uudet Euroopan markkinoille tulossa olevat Nokia-brändätyt TV-mallit, joiden on tarkoitus tulla myyntiin jo ennen joulua 2020.Televisioiden koot alkavat 32 tuumasta ja kalleimmassa mallissa kokoa onkin jo 75 tuuman verran. Käyttöjärjestelmänä kaikissa uusissa televisioissa on, joka tukee kaikkia tärkeimpiä suoratoistopalveluita, mm.ja:aa. Ainoastaan sarjan pienin, 32-tuumainen, on varustettu FullHD-tarkkuuden näyttöpaneelilla, kaikkien muiden mallien tukiessa suoraan 4K-tarkkuutta.Tuotteet löytyvät jo StreamViewin verkkokaupasta , jossa tuotteiden kerrotaan olevan tulossa myyntiin 1.12.2020.