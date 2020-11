Google One -tilaajaetu: kokeile Google Stadia -pelialustaa kolme kuukautta ilmaiseksi

Kolmen kuukauden Stadia Pro ‑kampanjatarjous on saatavilla vakituisesti Suomessa asuville henkilöille, joilla on käytössä maksettu Google One -tilaus. Lisäksi tulee huomata, että kampanja on saatavilla vain henkilöille, joilla ei ole aktiivista Stadia Pro -tilausta tai joilla on ollut Stadia Pro -tilaus aiemmin.Stadia Pro -tilaus maksaa normaalisti 9,99 euroa kuukaudessa, joka veloitetaan automaattisesti kolmen kuukauden jälkeen, mikäli tilausta ei peruuteta.Stadia Pro mahdollistaa pelaamisen jopa 4K HDR ‑tarkkuudella ja 5.1 surround ‑äänellä. Lisäksi käyttäjille tarjotaan muita etuja sekä maksuttomia lisäpelejä joka kuukausi.Tarjous on voimassa 31. joulukuuta 2021. Sen voi lunastaa omalta Google One -tililtä.Lisätietoa saa täältä