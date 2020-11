Black Friday on vuoden halvin ostospäivä, mutta osalla tuotteista hinnat nousevat, osa alennuksista keinotekoisia

Näin suomalaiset aikovat tehdä ostoksia Black Fridayn aikana. Kuva: Hintaopas.

Black Fridayta vietetään tänä vuonna 27. marraskuuta, vaikkakin tarjouksia on ollut saatavilla jo usean päivän ajan. Hintaoppaan kuluttajakyselyn mukaan 44 prosenttia suomalaisista aikoo melko tai erittäin todennäköisesti tehdä ostoksia tämän vuoden Black Fridayn aikoihin. Lisäksi suomalaiset odottavat alennusten olevan keskimäärin jopa 35 prosenttia. Hintaopas kuitenkin tutki 400 000 myydyn tuotteen hintoja viime vuoden osalta, joka kertoi hintojen laskeneen keskimäärin 4,5 prosenttia.Tämä alennusprosentti kuitenkin tekee Black Fridaysta vuoden halvimman ostospäivän. Hintaoppaan mukaan vastaava alennusprosentti oli esimerkiksi tapaninpäivänä noin 2 ja sinkkupäivänä noin 0,5.Lisäksi Hintaopas huomauttaa, että erityisesti suurten alennuspäivien alla on tyypillistä, että kaupat ensin jopa nostavat hintoja ja laskevat niitä saadakseen alennusprosentit näyttämään suurilta. Datan mukaan viime vuonna Suomessa 8,5 prosentilla tuotteista hinnat ensin nousivat 1. lokakuuta ja 24. marraskuuta välisenä aikana, minkä jälkeen niitä alennettiin Black Fridayksi 29. marraskuuta."Viime vuoden Black Fridayna hinta laski 32 prosentilla tuotteista, mutta vastaavasti hinnat nousivat 15 prosentilla tuotteista. Kaikkia tuotteita ei suinkaan myydä alennettuun hintaan, joten kuluttajan kannattaa olla tarkkana ja tarkistaa, onko hinta todella poikkeuksellisen hyvä juuri alennuspäivänä. Näyttävät alennuslaput ovat suuri houkutin, mutta ennen tarjoukseen tarttumista on hyvä tehdä hintavertailua kauppojen välillä ja tarkistaa, miten tuotteen hinta on kehittynyt", Hintaoppaan maajohtajamuistuttaa.Hintaopas ennustaa tänä vuonna Black Fridayn suosituimmiksi tuotteiksi Sony PlayStation 5 -konsolia, Apple iPhone 11 -puhelinta, Xbox Series X -konsolia, Applen AirPods Pro -kuulokkeita sekä Samsung Galaxy S10 -puhelinta.Kaikki Black Friday -tarjoukset löydät kätevästi tältä Hintaoppaan sivulta