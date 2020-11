Snapchat haastaa TikTokin Spotlight-ominaisuudella

Kiinalaisyhtiön kehittämä somesensaatio TikTok on onnistunut nousemaan lyhyessä ajassa yhdeksi maailman suosituimmista sosiaalisista medioista. Tietysti, kun markkinoille saapuu jotain uutta ja mullistavaa, ovat vanhat alustat pikaisesti keksimässä itselleen vastaavia ominaisuuksia. Kiinalaisyhtiön kehittämä somesensaatio TikTok on onnistunut nousemaan lyhyessä ajassa yhdeksi maailman suosituimmista sosiaalisista medioista. Tietysti, kun markkinoille saapuu jotain uutta ja mullistavaa, ovat vanhat alustat pikaisesti keksimässä itselleen vastaavia ominaisuuksia.

Näin on tälläkin kertaa, kun nyt Snapchat on alkanut kopioimaan TikTokia.



Uusi Spotlight-ominaisuus on luotu käyttäjien luomia lyhyitä videopätkiä varten, ja yhtiö on päättänyt sijoittaa ominaisuuden keskeiseksi osaksi sovellustaan.



Tämän lisäksi Snap on luvannut peräti miljoona dollaria joka päivä suosituimpien videoiden luojille.



Käyttölogiikka on kovin samankaltainen TikTokin kanssa. Käyttäjä voi selata automaatisesti toistuvia videoita helposti ylös tai alas. Käyttäjälle luodaan oma virta tottumuksien perusteella, mutta halutessaan videoita voi valita myös tietystä aihealueesta.



Hieman erikoisen videoiden jaosta tekee tosin se, ettei luojan nimeä tai nimimerkkiä välttämättä näy videon ohessa lainkaan. Suurin osa käyttäjistä on anonyymejä, joten tietyn tuottajan seuraaminen voi olla vaikeaa.