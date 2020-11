Samsungin The Premiere LSP9T ja LSP7T 4K -projektorit myyntiin Suomessa

The Premiere -projektori saapuu myyntiin Pohjoismaissa. The Premiere on saatavilla kahtena mallina:ja

"Kuluneen vuoden aikana olemme poikkeusolojen johdosta havainneet, että yhä useammat kuluttajat viettävät enemmän aikaa kotona. Televisiosta on tullut keskeinen osa viihdettä, liikuntaharjoittelua, uutisten etsintää, urheilun seuraamista sekä elokuvien ja sarjojen katselua. The Premiere tarjoaa asiakkaillemme aivan uudenlaisen elokuvakokemuksen suoraan kotona kompaktissa paketissa, 4K-kuvanlaadulla ja erinomaisella äänentoistolla", kertoo Samsungin Pohjoismaiden tekninen tuotepäällikkö Magnus Nilsson.Projektori käyttää ultra-short-throw -heijaustekniikkaa, joka heijastaa kuvan alhaalta seinälle. Projektori voidaan siis sijoittaa lähelle seinää, mikä vähentää laitteen viemää tilaa.LSP9T-malli voi heijastaa 4K-kuvan 100 - 130 tuumaisena, kun taas LSP7T-malli kykenee 90 - 120 tuuman kokoon. LSP9T-mallilla 130-tuumaisen kuvan saa näkymään seinällä vain 238 millimetrin etäisyydellä seinästä.Samsungin mukaan LSP9T-malli on maailman ensimmäinen HDR10+ -sertifioitu projektori, jossa on kolmoislasertekniikka. Tämä tarkoittaa valtavaa väriskaalaa ja 2800 ANSI-lumenin maksimikirkkautta. Molemmissa malleissa on myös kuva-asetusmahdollisuutena Filmmaker Mode -tila, jonka avulla käyttäjä voi kokea elokuvia tai sarjoja ohjaajan alkuperäisen vision mukaisesti.The Premiere -projektori sisältää omat kaiuttimet äänen tuottamiseen. LSP9T-malli sisältää 40 watin 4.2-kanavaisen äänentoiston, jota parannetaan Acoustic Beam -teknologialla. Tämän teknologian kerrotaan parantavan stereovaikutelmaan sekä luovan ympäröivän äänikokemuksen. LSP7T-mallissa on puolestaan 30 watin 2.2-kanavainen ääni.LSP9T-malli on kooltaan 550 x 128 x 367 mm ja LSP7T-malli 532 x 132,7 x 342 mm.Kumpikin malli hyödyntää Samsungin Smart TV -alustaa, jota hallitaan kaukosäätimellä. Lisäksi sisältöä voi toistaa älypuhelimesta langattomasti projektoriin ja projektori tukee myös AirPlay 2 -yhteyttä.The Premiere -projektorit LSP9T ja LSP7T ovat nyt ostettavissa suositushintaan 6 499 euroa ja 3 499 euroa . Lisätietoa LSP9T-mallista saa tästä ja LSP7T-mallista tästä Lue myös: