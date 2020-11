Google juhlii Billie Eilishin biisin miljardia näyttöä loputtomalla Bad Guy -generaattorilla

Yhdysvaltalainen muusikki Billie Eilish ja hänen viime vuoden hittibiisi Bad Guyn YouTube-video on rikkonut miljardin katsontakerran rajapyykin ja YouTubella tätä on päätetty juhlia erikoisella tavalla.

Googlen omistama videojätti on luonut automaattisen ja jatkuvan Bad Guy -generaattorin, jolla Eilishin musiikista pääsee nauttimaan mitä erikoisimpien tribuuttien kombinaationa.Kuten tämän tason hitiltä voi odottaa, YouTube on täynnä erilaisia versioita rumpucovereista, tanssiesityksistä, kuoroharjoituksista ja kaikenlaisesta muusta. YouTube Musicin luoma sivusto kokoaa nämä Bad Guy -biisiä coveroivat esitykset yhteen loputtomana virtana.Videota voi vaihtaa itse tai käynnistää autoplay, jossa video vaihtuu muutaman sekunnin välein täysin satunnaisesti. YouTuben mukaan kahta samanlaista katselukertaa ei tule. Todennäköisyyksien mukaan kestäisi 1,46 x 10^100 vuotta, joka on muuten sama kuin 1,46 googolia , eli pidempi aika kuin maailmankaikkeuden ikä.Toistoon voi vaikuttaa myös hashtagin valitsemalla.Generaattoriin pääsee tutustumaan osoitteessa billie.withyoutube.com