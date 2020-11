Ylen arkistovalokuvat löytyvät nyt Wikimedia Commonsista

on julkaissut vuodesta 2014 alkaen arkistokuvia Flickr-palveluun, mutta nyt valokuvien julkaisu jatkuu uudella alustalla, sillä kuvat löytyvät jatkossa-alustalta.

Yle kertoo Flickr-palvelun kuvien keränneen kuuden vuoden aikana yhteensä reilut neljä miljoonaa katselukertaa. Wikimedia Commonsin kerrotaan kuitenkin tuovan käyttäjälle uusia etuja vanhaan verratessa. Palvelun käyttöliittymä on saatavilla suomeksi ja kuvaan liittyvät tekijänoikeudelliset käyttöehdot ovat tarkemmin merkattuja. Wikimedia Commonsissa kuka tahansa pystyy parantamaan kuvien kuvailutietojen laatua, sillä käyttäjä voi esimerkiksi merkitä muiden käyttäjien tiedoksi kuvien henkilöitä.Julkaistut kuvat esittelevät Yleisradion historiaa: Tekniikkaa, tekijöitä ja toimitiloja, ja niiden kerrotaan ajallisesti ulottuvan aina 1920-luvulta 1960-luvulle. Julkaistut kuvat ovat niin vanhoja että niiden tekijänoikeudellinen suoja-aika on päättynyt, joten kuvia saa vapaasti käyttää.Palvelun vaihdon myötä Wikimedia Commonsiin on julkaistu yli 70 uutta kuvaa.Kuvat löydät täältä