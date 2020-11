Volvo Carsin uudessa ajosimulaattorissa hyödynnetään Varjon virtuaalitodellisuuslaitteistoa turvallisempien autojen kehitystyössä

Ruotsalaisyhtiö Volvo on kehittänyt "äärimmäisen ajosimulaattorin", jota ei ole tarkoitettu vain hauskanpitoon ja pelailuun, vaan myös autonomisen ajamisen kehitystyön edistämiseen.

Volvon kokoonpano sisältää liikkuvan istuimen, käsissä tuntuvaa palautetta antavan ohjauspyörän, suomalaisen Varjon virtuaalitodellisuuskypärän sekä Unityn kehitysalustan. Näillä ominaisuuksilla laitteistolla pystytään jäljittämään oikealla autolla ja oikealla maantiellä ajamista. Lisäksi käyttäjällä on päällään Teslasuit-kokovartalopuku, joka tarjoaa kehossa tuntuvaa palautetta virtuaalimaailmasta ja tarkkailee samalla elimistön reaktioita.Volvo siis hyödyntää testaustyössä viimeisintä peliteknologiaa. Tällaisella laitteistolla Volvo saa tärkeää dataa kehitettäessä autojen turvallisuusjärjestelmiä, kuten törmäyksenestoteknologioita. Näiden järjestelmien testaaminen tosimaailmassa voi olla vaarallista, aikaa vievää ja kallista. Virtuaali- ja yhdistetyn todellisuuden simulaatiot mahdollistavat täysin turvallisen testaamisen aidoissa ympäristöissä ilman fyysisiä prototyyppejä tai monimutkaisia järjestelyitä.Lisäksi ohjelmiston avulla testaajien käyttöön voidaan tuoda kuvitteellisia aktiivisia turvallisuus- ja tukitoimintoja, tulevia autonomisen ajon käyttöliittymiä, tulevia automalleja ja monia muita skenaarioita. Kokonaisuutta voidaan käyttää oikeilla testiradoilla tai testilaboratoriossa, ja jokaista skenaariota voi muokata.Simulaattoria esiteltiin tapahtumassa, joka suoratoistettiin Volvon Open Innovation Arenalta. Sitä isännöi innovaatioasiantuntijoiden tiimi. Koko tapahtuman voi katsoa täältä on Volvon Open Innovation Arenan käyttäjäkokemuksen johtaja ja yksi esittelytapahtuman isännistä. Hänen mukaansa uusi teknologia antaa Volvolle mahdollisuuden tutkia aitoja ihmisreaktioita turvallisessa ympäristössä ja murto-osalla varsinaisen testin hinnasta."Työskentelemällä yhdessä Varjon, Unityn ja Teslasuitin kanssa olemme voineet testata monia skenaarioita, jotka näyttävät ja tuntuvat täysin aidoilta ilman, että meidän on täytynyt fyysisesti rakentaa mitään. Voimme koeajaa oikeita autoja liikennetilanteissa, jotka näyttävät ja tuntuvat aidoilta mutta joita voi säätää napin painalluksella", Casper Wickman sanoo.